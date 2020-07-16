Рада назначила Кирилла Шевченко главой Нацбанка

Верховная Рада проголосовала за постановление о назначении Кирилла Шевченко на должность председателя Национального банка Украины.

За соответствующее постановление проголосовали 332 нардепа при необходимых 226 голосах, сообщает БизнесЦензор.

Шевченко работает председателем правления "Укргазбанка" с 2015 года. С октября 1995 года по декабрь 2006 года Шевченко в банке "Финансы и Кредит" прошел путь от начальника отдела нормативов к первому заместителю председателя правления банка.

С декабря 2006 по май 2009 года Шевченко возглавлял Государственное ипотечное учреждение, а с мая 2009 года по сентябрь 2009 года - работал советником премьер-министра Юлии Тимошенко.

С 2009-го по апрель 2010 года - первый заместитель председателя правления "Укргазбанка". В 2012-2014 годах работал советник председателя правления "Ощадбанка" Сергея Подрезова. С октября 2014 - по май 2015 года - и.о. председателя правления "Укргазбанка".

Сегодня утром, 16 июля, профильный комитет парламента рекомендовал Верховной Раде назначить на должность главы Национального банка Кирилла Шевченко, действующего главу государственного "Укргазбанка".

Как сообщалось, накануне поздно вечером президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка.

Напомним, 3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Нацбанка.

Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию 1 июля, назвав причиной систематическое политическое давление. По данным СМИ, причиной отставки стал конфликт Смолия с президентом.

На фоне новостей об оставке Смолия Минфин был вынужден отменить уже почти завершенную сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд, а Нацбанку пришлось продать $150 млн для сдерживания падения курса гривни.

До назначения нового главы НБУ обязанности главы правления Нацбанка буждет исполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Які наслідки зміни керівництва НБУ для економіки