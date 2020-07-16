БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Рада назначила Кирилла Шевченко главой Нацбанка

Верховная Рада проголосовала за постановление о назначении Кирилла Шевченко на должность председателя Национального банка Украины.

За соответствующее постановление проголосовали 332 нардепа при необходимых 226 голосах, сообщает БизнесЦензор.

Шевченко работает председателем правления "Укргазбанка" с 2015 года. С октября 1995 года по декабрь 2006 года Шевченко в банке "Финансы и Кредит" прошел путь от начальника отдела нормативов к первому заместителю председателя правления банка.

С декабря 2006 по май 2009 года Шевченко возглавлял Государственное ипотечное учреждение, а с мая 2009 года по сентябрь 2009 года - работал советником премьер-министра Юлии Тимошенко.

С 2009-го по апрель 2010 года - первый заместитель председателя правления "Укргазбанка". В 2012-2014 годах работал советник председателя правления "Ощадбанка" Сергея Подрезова. С октября 2014 - по май 2015 года - и.о. председателя правления "Укргазбанка".

Сегодня утром, 16 июля, профильный комитет парламента рекомендовал Верховной Раде назначить на должность главы Национального банка Кирилла Шевченко, действующего главу государственного "Укргазбанка".

Как сообщалось, накануне поздно вечером президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка.

Напомним, 3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Нацбанка.

Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию 1 июля, назвав причиной систематическое политическое давление. По данным СМИ, причиной отставки стал конфликт Смолия с президентом.

На фоне новостей об оставке Смолия Минфин был вынужден отменить уже почти завершенную сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд, а Нацбанку пришлось продать $150 млн для сдерживания падения курса гривни.

До назначения нового главы НБУ обязанности главы правления Нацбанка буждет исполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Які наслідки зміни керівництва НБУ для економіки

НБУ (9525) Шевченко Кирило (154)
Топ коментарі
+5
У этого Шевченко не украинские глаза.
Рада проголосовала за назначение Шевченко главой Нацбанка - Цензор.НЕТ 581
показати весь коментар
16.07.2020 11:57 Відповісти
+5
З коломойським
показати весь коментар
16.07.2020 13:06 Відповісти
+4
прізвище- як в Тараса Григоровича,
а рило- як в свині.
показати весь коментар
16.07.2020 15:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У этого Шевченко не украинские глаза.
Рада проголосовала за назначение Шевченко главой Нацбанка - Цензор.НЕТ 581
показати весь коментар
16.07.2020 11:57 Відповісти
Я так понимаю норм кандидатура если кроме внешности не нашли к чему придраться.))
показати весь коментар
16.07.2020 13:47 Відповісти
Еврейцы - красноармейцы, других не держат...
показати весь коментар
16.07.2020 14:21 Відповісти
їгиптянин
показати весь коментар
16.07.2020 15:59 Відповісти
да нет... излом рта немного севернее... свидетельствует об исходе из Ижипта...
показати весь коментар
16.07.2020 17:56 Відповісти
"молочний брат" Корбана?
показати весь коментар
17.07.2020 01:57 Відповісти
Надеюсь кандидатура была согласована с МВФ!
показати весь коментар
16.07.2020 12:45 Відповісти
З коломойським
показати весь коментар
16.07.2020 13:06 Відповісти
Как раз приватовцы были категорически против. Посмотри выступления Дубинского - главного рупора Бени. Не знаешь - не трынди.
показати весь коментар
17.07.2020 10:22 Відповісти
прізвище- як в Тараса Григоровича,
а рило- як в свині.
показати весь коментар
16.07.2020 15:58 Відповісти
он такой Шевченко, как я Блюмштейн
показати весь коментар
17.07.2020 10:15 Відповісти
...я был уверен шо назначат еврея, я не ошибся. Но, шоб ещё и с такой фамилией..
показати весь коментар
16.07.2020 17:11 Відповісти
этот Шевченко очередной коррумпированный схемщик. Других у Зеленского и партии Слуг олихагархов не держат. Этим Шевченко должно заняться НАБУ.
показати весь коментар
16.07.2020 18:32 Відповісти
Соскин про это назначение.
https://www.youtube.com/watch?v=mCTkeFgJBRw Кланы согласовали главу Нацбанка: упадёт ли гривна?
https://www.youtube.com/watch?v=mCTkeFgJBRw
показати весь коментар
16.07.2020 18:35 Відповісти
Типічний ватний кірюша з облмччям 50-го відтінку фіолетового з виразом простовато-дибільного дрібного чиновника....Такий собі середньо-статистичний еталон зебільників і зажопників,тому і вибирають
показати весь коментар
16.07.2020 21:03 Відповісти
Кто то зарабатывает реальные деньги,в реальной економимике строители, производственники, учителя, медики, фермеры а кто то их печатает и распределяет, кто не делает деньги, а их печатает, тот ест.
Назначить главой НБУ банкира из частного банка, эмитировать казначейские билеты государства - маразм.
Гавой НБУ должны быть те кто делает реальные деньги на внутреннем рынке это произвадственники товаров и услуг, которые кровно заинтересованны в стабильности курса нац.валюты,потому, что когда курс падает невозможно ничего производить внутри страны, потому, что получится убытки и банкротство, а ставить главой эмиссионного центра частного банкира, которые заинтересованны в инфляции, делая эмиссию.
! Берешь дорогие деньги, отдаешь дешевые, это просто воровство.
Поменяли шило на мыло.
показати весь коментар
16.07.2020 23:14 Відповісти
https://thepage.ua/news/semya-glavy-nbu-shevchenko-dolzhna-za-kommunalku-12-mln Семья нового главы НБУ Шевченко должна за коммуналку 1,2 млн гривен
показати весь коментар
17.07.2020 01:41 Відповісти
Вот что происходит с лицом детей когда украинец женится на еврейской дегенератке.
показати весь коментар
17.07.2020 01:56 Відповісти
Укргаз банк ПР???
показати весь коментар
17.07.2020 05:55 Відповісти
Судя по губам пропали наши денешки. очередной маланюра
показати весь коментар
17.07.2020 10:09 Відповісти
е Из песни В.Высоцкого ".......евреи, евреи, вокруг одни евреи....."
показати весь коментар
22.11.2021 19:15 Відповісти

