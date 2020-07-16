Зеленский выбрал главу "Укргазбанка" Шевченко кандидатом в главы Нацбанка

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении председателя правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко на пост главы Национального банка Украины.

Об этом свидетельствуют данные сайта Верховной Рады, сообщает БизнесЦензор.

Шевченко работает председателем правления "Укргазбанка" с 2015 года. С октября 1995 года по декабрь 2006 года Шевченко в банке "Финансы и Кредит" прошел путь от начальника отдела нормативов к первому заместителю председателя правления банка.

С декабря 2006 по май 2009 года Шевченко возглавлял Государственное ипотечное учреждение, а с мая 2009 года по сентябрь 2009 года - работал советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

С 2009-го по апрель 2010 года - первый заместитель председателя правления "Укргазбанка".

В 2012-2014 годах работал советник председателя правления Ощадбанка.

С октября 2014 - по май 2015 года - и.о. председателя правления "Укргазбанка".

Напомним, 3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Нацбанка.

Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию 1 июля, назвав причиной систематическое политическое давление. По данным СМИ, причиной отставки стал конфликт Смолия с президентом.

На фоне новостей об оставке Смолия Минфин был вынужден отменить уже почти завершенную сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд, а Нацбанку пришлось продать $150 млн для сдерживания падения курса гривни.

До назначения нового главы НБУ обязанности главы правления Нацбанка буждет исполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Які наслідки зміни керівництва НБУ для економіки

Голосование в Верховной Раде по назначению на должность главы Национального банка Украины, возможно, состоится в пятницу, сообщила народный депутат фракции "Слуга народа" Ольга Василевская Смаглюк журналистам в понедельник в Киеве по итогам заседания фракции с участием президента Владимира Зеленского.