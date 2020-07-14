Рада может в пятницу рассмотреть кандидатуру главы Нацбанка

Голосование в Верховной Раде по назначению на должность главы Национального банка Украины, возможно, состоится в пятницу, сообщила народный депутат фракции "Слуга народа" Ольга Василевская Смаглюк журналистам в понедельник в Киеве по итогам заседания фракции с участием президента Владимира Зеленского.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

При этом, по ее словам, никакие кандидатуры на должность главы Нацбанка не назывались.

Депутат также сообщила, что президент упросил народных депутатов не уезжать в отпуска в ближайшее время именно для того, чтобы в ближайшее время назначить главу Национального банка. "Президент призвал никому не брать билеты в далекие отпуска, потому что надо будет собраться еще на внеочередное заседание для представления и назначения главы Национального банка", - отметила Василевская-Смаглюк.

При этом она передала слова президента, что будет очень плохо, если такое назначение будет осенью.

Парламентарий рассказала, что Зеленский присутствовал на заседании фракции около 10 минут, за это время обсуждались кандидатуры на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины и на должность главы Антимонопольного комитета – Олега Уруского и Ольги Пещанской. "Президент присутствовал реально 10 минут… Все, что мы обсуждали – это кандидатуры Уруского и Пещанской", - сказала она.

Василевская-Смаглюк добавила, что на фракции в понедельник помимо того обсуждался законопроект о внесении изменений в Избирательный кодекс.

В свою очередь, народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что фракция планирует определиться с кандидатурой на должность главы Нацбанка в среду, 15 июля, и в настоящее время на эту должность рассматривается несколько претендентов.

"С кандидатурой на должность главы НБУ мы определимся в среду. Есть несколько кандидатов. До конца недели мы должны принять решение", - написал Качура в своем Телеграм-канале в понедельник.

Напомним, 3 июля Верховная Рада 286 голосами уволила Якова Смолия с должности председателя Нацбанка.

Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию 1 июля, назвав причиной систематическое политическое давление. По данным СМИ, причиной отставки стал конфликт Смолия с президентом.

На фоне новостей об оставке Смолия Минфин был вынужден отменить уже почти завершенную сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд, а Нацбанку пришлось продать $150 млн для сдерживания падения курса гривни.

До назначения нового главы НБУ обязанности главы правления Нацбанка буждет исполнять первый заместитель Екатерина Рожкова.

