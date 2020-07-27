ТРЦ Lavina Mall в первом квартале получил 207 миллионов чистого убытка

ООО "ТРЦ Лавина" (Киев), собственник столичного торгово-развлекательного центра Lavina Mall по ул. Берковецкая, 6, в Святошинском районе столицы, в январе-марте 2020 года получило 207 млн чистого убытка против 19,5 млн грн прибыли за январь-март прошлого года.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно финансовой отчетности компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, по итогам первого квартала 2020 года ее выручка возросла на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 215,6 млн грн.

Валовая прибыль возросла почти вдвое и составила 151,7 млн грн, тогда как результат от операционной деятельности составил 127,7 млн грн убытка против прибыли за первый квартал прошлого года.

Непокрытый убыток ООО "ТРЦ Лавина" увеличился в 2,6 раза – до 334,8 млн грн. Долгосрочные обязательства незначительно возросли до 1,625 млрд грн, текущие – на 18,3%, до 2,326 млрд грн.

Активы компании в первом квартале возросли на 12,5% и составили 4,2 млрд грн.

По итогам 2019 года компания увеличила чистую прибыль на 21% по сравнению с 2018 годом – до 124,9 млн грн, выручку – на 22%, до 871,4 млн грн.

ООО "ТРЦ Лавина" создано в 2013 году. Основной деятельностью является сдача в аренду и эксплуатацию собственного и арендованного имущества.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, единственным участником ООО "ТРЦ Лавина" на июль 2020 года выступает компания "Иксория Бизнес Лимитед". Конечным бенефициаром указан Томс Пер Андрес (Швеция), тогда как по состоянию на третий квартал 2017 года бенефициаром являлся Вагиф Алиев.

Уставный капитал ООО составляет 359 млн грн.

Алиев является инвестором и совладельцем киевских ТРЦ Blockbuster Mall, Lavina Mall, Mandarin Plaza, а также Hippodrome Mall.

Открытие крупнейшего в Украине ТРЦ Lavina Mall общей арендуемой площадью 127 тыс. кв. м с крытым развлекательным парком "Галактика" состоялось в начале декабря 2016 года.

Девелопером ТРЦ Lavina Mall выступил строительный концерн ООО "Мегалайн" (Megaline, Киев).