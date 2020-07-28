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Новини Коронавірус і карантин
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В Украине за сутки обнаружили более 900 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки обнаружили более 900 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 28 июля обнаружено 919 новых случаев коронавируса, сообщает система мониторинга СНБО.

Об этом со ссылкой на пресс-службу СНБО сообщает БизнесЦензор.

Общее количество зафиксированных случаев коронавируса в Украине составляет 66575. Из них летальных случаев – 1629, случаев выздоровления – 36744, продолжают болеть – 28202.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено во Львовской области – 9099, Киеве – 7800, Ривненской области – 5784, Черновицкой области – 5692, Закарпатской области – 4940.

Как пислал БизнесЦензор, в Украине резко возросло количество обнаруженных за сутки новых случаев заболевания коронавирусом, свидетельствую данные системы мониторинга СНБО.

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