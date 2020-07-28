Глава финансового комитета Рады Гетманцев заболел коронавирусом

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заболел коронавирусной инфекцией.

Об этом Гетманцев сообщил через Facebook, передает БизнесЦензор.

"Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест. Извините, что новости не очень. Буду стараться исправиться", - сообщил Гетманцев.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 28 июля обнаружено 919 новых случаев коронавируса, сообщает система мониторинга СНБО.