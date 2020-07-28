Глава финансового комитета Рады Гетманцев заболел коронавирусом
Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заболел коронавирусной инфекцией.
Об этом Гетманцев сообщил через Facebook, передает БизнесЦензор.
"Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный. Откуда подцепил, не знаю. Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест. Извините, что новости не очень. Буду стараться исправиться", - сообщил Гетманцев.
Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 28 июля обнаружено 919 новых случаев коронавируса, сообщает система мониторинга СНБО.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль