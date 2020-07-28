Украинские знаменитости задекларировали за год 766 миллионов доходов

Звезды эстрады, музыканты, шоумены, популярные ведущие и спортсмены Украины задекларировали доходы, полученные в 2019 году, на общую сумму почти 766 млн гривен.

Об этом со ссылкой на пресс-службу Госналоговой службы Украины сообщает БизнесЦензор.

"Большинство известных людей, которые занимаются артистической и художественной деятельностью, зарегистрированы в рамках такой деятельности частными предпринимателями, однако законодательством предусмотрены случаи, когда и они подают декларации об имущественном состоянии и доходах", - сообщает Госналоговая.

Публичными лицами по итогам прошлого года задекларировано к уплате налога на доходы физических лиц в сумме более 56 млн грн, военного сбора - почти 7 млн грн.

ТОП-рекордсмены шоу-бизнеса, которые задекларировали самые большие суммы доходов:

- телевизионная ведущая - 261,6 млн грн;

- футболист - 24,5 млн грн;

- певец - 15,3 млн грн.

В прошлом году к кампании по декларированию доходов за 2018 год присоединились почти 200 украинских знаменитостей, которые показали доходы на общую сумму свыше 416 млн грн.

В ходе кампании декларирования гражданами доходов за 2019 год украинцы подали 505 тыс. деклараций об имущественном состоянии и доходах, общий задекларированный налогоплательщиками доход составил 94,5 млрд грн, что почти на 11 млрд грн, или на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.