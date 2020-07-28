"Южмаш" подпишет контракт на производство элетробусов с корейской компанией, – ГКАУ

Представители Государственного космического агентства (ГКАУ), завода "Южмаш" и южнокорейской группы Caris подписали план реализации проекта "Производство электробусов на ГП "Южмаш", контракты по этому проекту планируется заключить через два месяца.

Об этом заявил председатель Государственного космического агентства Владимир Усов, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Мы начали работать над условиями контрактов, один из которых планируем подписать уже через два месяца. Надеемся, что проект с Caris станет поворотным моментом для "Южмаша" и позволит нам дать необходимый импульс для восстановления производственных мощностей завода", – сказал Усов.

Как сообщалось, по данным Государственного космического агентства, южнокорейская группа Caris планирует заказать на "Южмаше" 5000 электробусов и 7800 зарядных станций. Соглашение предусматривает подписание договоров на сумму 23 млрд грн со сроками производства до 2023 года.

Читайте также: "Южмаш" предложил построить в Украине космодром для легких ракет

Корейская группа Caris уже реализует проекты по развитию дорожной инфраструктуры в Украине. В частности, ей принадлежит ООО "Карис Украина" и ООО "Карис Украина Дорстрой 2", которое интересовалось возможностью участия в тендерах на ремонт дорог.

Южнокорейская корпорация Caris имеет предприятия, расположенные во многих странах мира, строительные, логистические компании, производство инновационных материалов и компонентов для дорожного строительства и безопасности движения, а также R&D центр, который обладает запатентованными инновационными технологиями производства полимерных и сверхтвердых материалов, применяемых в теплоэнергетике, промышленной электронике и машиностроении.

По данным Государственного инновационно-кредитного учреждения, в январе 2020 года Caris Group подписала Меморандум о строительстве в Украине фабрики по производству продукции для безопасности дорожного движения нового поколения - пластиковых ограждений, стоимостью более $100 млн.