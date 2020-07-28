"Укрзализныця" закупит вагоны у Крюковского завода на 1 миллиард, – Шмыгаль

Утвержденный Кабмином финансовый план АО "Укрзализныця" на 2020 год предусматривает инвестиции в объеме 12 млрд грн, в том числе 1 млрд грн будет направлен на закупку техники у "Крюковского вагоностроительного завода".

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил во время визита на завод, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"В понедельник правительство приняло финансовый план "Укрзализныци", где капитальные инвестиции в обновление подвижного состава определены ключевой задачей. Общая сумма таких инвестиций составит более 12 млрд грн. На 1 млрд будут осуществлены закупки у Крюковского завода", – сказал Шмыгаль.

По словам премьер-министра, сегодня начали поступать первые средства за 18 пассажирских вагонов, изготовленных на КВСЗ. Кроме того, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по поручению президента Владимира Зеленского начало разрабатывать механизм приобретения еще 70 вагонов.

"Президент сказал, что в этом году будет 90 вагонов. 20 уже изготовлены. С сегодняшнего дня за 18 вагонов происходит оплата, они уже отгружены. Еще 2 вагона готовы, есть договоренности с "Укрзализныцей". Будут проведены соответствующие совещания по оплате", – уточнил Шмыгаль.

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Как сообщалось, в марте президент Владимира Зеленский потребовал от министра инфраструктуры Владислава Криклия закупить у Крюковского вагоностроительного завода три дизель-поезда и 90 пассажирских вагонов.

Напомним, "Укрзализныця" еще в августе 2018 года по результатам тендера заказало ПАО "Крюковский вагоностроительный завод"54 купейных пассажирских вагона на общую сумму 1,52 млрд грн по 27-32 млн грн за штуку.

Перед этим "Укрзализныця" сообщала, что за последние два года Крюковский завод повысил цены на пассажирские вагоны для нее на 65%, обвинив производителя в злоупотреблении монопольным положением.

Почти год спустя тендера, в июле 2019 года, Крюковский вагоностроительный завод заявил, что "Укрзализныця" не забирает заказанные у завода вагоны и не проводит оплату за них. В связи с этим предприятие подало в суд на "Укрзализныцю" с требованием взыскать 1,4 млрд грн за заказанные вагоны.