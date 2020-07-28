Бизнес пожаловался на нехватку разрешений на грузоперевозки со странами ЕС

Бизнес призвал Кабинет министров поднять вопрос о проблеме нехватки разрешений на грузоперевозки в ЕС в рамках переговоров об обновлении Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Об этом заявила заместитель директора Европейской бизнес-ассоциации Светлана Михайловская в ходе встречи вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной с бизнесом относительно обновления Соглашения, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы обращаемся с предложением отменить разрешительную систему для международных грузоперевозок для автотранспортных средств категории Евро-5 и Евро-6 как фактический барьер в торговли", – сказал апредставитель ЕБА.

Как отметил в ходе встречи вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Петр Главацкий, решением проблемы может стать либерализация транзитных перевозок.

"Когда произошло подписание Соглашения об ассоциации, наши участники имели большие надежды, что для перевозчиков откроются новые возможности на европейском рынке. Однако произошло наоборот", – сказал Главацкий, напомнив о сокращении квот по разрешениям со стороны Польши.

"На сегодня мы испытываем огромные проблемы с перевозкой, в первую очередь, через Румынию, Венгрию и Польшу. Польша является воротами в 13 европейских стран - соответственно окончание польских разрешений ставит под угрозу срыв контрактов в 13 этих стран. А ситуация на сегодня такова, что польские разрешения закончатся в октябре", – указал вице-президент АсМАП.

По его мнению, если невозможно говорить о либерализации транспортных перевозок с ЕС, следует поднять вопрос либерализации транзитных перевозок.

"Давайте хотя бы говорить о либерализации транзитных перевозок, чтобы мы их могли выполнять без ограничений. Об этом говорит ГАТТ, многие другие мировые соглашения - нельзя ограничивать транзит", – подытожил Главацкий.

Среди проблемных вопросов он также поднял вопрос простоя на границе: "перевозчики Польши в год проходят на автомобиле 130-140 тыс. км, а наши, в первую очередь, из-за простоев на границе, едва дотягивают до 100 тыс. км".