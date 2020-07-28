Польша и Румыния выделили дополнительные разрешения на грузоперевозки, – Криклий

Власти Румынии предоставили 8 тысяч бланков дополнительных разрешений для украинских автоперевозчиков на 2020 год, а Республики Польша – 4711 дополнительных разрешений.

Об этом сообщил Министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам министра, дополнительные разрешения Румынии в ближайшее время будут доступны для оформления украинским перевозчикам в пунктах выдачи разрешений.

В том числе из 8 тысяч разрешений украинские перевозчики получат 3 тыс. разрешений для двусторонних и транзитных перевозок и 5 тыс. разрешений для транзитных перевозок.

Кроме того, на сегодняшний 4711 дополнительных разрешений Республики Польша доставлено в посольство Украины в Варшаве, откуда в ближайшее время они будут доставлены в Украину.

Из них универсальных разрешений Евро-3 – 2817, универсальных разрешений Евро-4 – 452 и универсальных разрешения Евро-5 – 1442.

Читайте также: Транспортные предприятия сократили перевозку грузов за полгода на 16%, – Госстат

"Министерство инфраструктуры продолжает диалог с Министерством инфраструктуры Республики Польша по организации двусторонних переговоров во время которых будет подробно обсуждены вопросы сотрудничества в области автомобильного транспорта, в первую очередь, по достижению консенсуса в вопросе увеличения квоты разрешений на осуществление международных грузовых автомобильных перевозок", – сказано в сообщении министерства.

Как сообщалось, бизнес-ассоциации призывают Кабинет министров поднять вопрос о проблеме нехватки разрешений на грузоперевозки в ЕС в рамках переговоров об обновлении Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.