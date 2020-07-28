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Минфин смог разместить облигации в гривне на 7 миллиардов

Минфин смог разместить облигации в гривне на 7 миллиардов

Министерство финансов на состоявшемся во вторник, 28 июля, аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 7,07 млрд грн и $130,5 млн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

В том числе от размещения самых коротких трехмесячных бумаг поступило 4,92 млрд грн, а от годичных ОВГЗ – 2,16 млрд грн. Средневзвешенная доходность трехмесячных ОВГЗ выросла на 10 процентных пунктов и составила 7,1%, в то время как годичных – осталась на уровне 9,2%.

При этом на покупку самых коротких гривневых бумаг было подано всего две заявки, они обе были удовлетворены. На покупку ОВГЗ с погашением через год поступило 4 заявки, 3 из них Минфин удовлетворил.

Кроме того, $130,5 млн привлечено от размещения годичных номинированных в иностранной валюте ОВГЗ под 3,5%. На этом аукционе Минфин удовлетворил все 29 поступивших заявок.

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Как сообщалось, на минувшей неделе Минфин на очередном аукционе по продаже облигаций внутреннего госзайма смог привлечь в бюджет 6,7 млрд грн и $171 млн после двух аукционов, продемонстрировавших отсутствие спроса на гривневые бумаги.

По словам министра финансов Сергея Марченко, покупка гривневых облигаций перед аукционом отдельно обсуждалась с госбанками.

Автор: 

держборг (1097) Мінфін (2948) ОВДП (813) облігації (1474)


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Ахиренно! 9,2% годовых + необлагаемость налогом дохода - больше чем в банке!
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28.07.2020 18:54 Відповісти
Государственные банки купили государственные облигации за деньги напечатанные НБУ. Население получит повышение цен.
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28.07.2020 22:55 Відповісти

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