Более 3 миллионов украинцев находятся в состоянии скрытой безработицы, – исследование

До 3,1 млн украинцев, или 17% от рабочей силы, на пике карантина находились в состоянии скрытой безработицы (их занятость была уменьшена или они были отправлены в неоплачиваемый отпуск).

Об этом говорится в анализе Центра экономической стратегии, сообщает БизнесЦензор.

В ЦЭС отметили, что во время кризиса люди в состоянии скрытой безработицы находятся в "подвешенном" состоянии. Они могут быть как возвращены к полноценной работе, так и уволены в зависимости от экономической ситуации. Чтобы не занижать масштабы проблем, при анализе данных необходимо включать скрытую безработицу в анализ, считают в Центре экономической стратегии.

Согласно социологическим опросам, работу могли временно потерять до 2,8 млн украинцев, или 16% от рабочей силы. При этом официальные источники свидетельствуют, что пострадавших в разы меньше.

"Но, по данным Госстата, согласно расчетам ЦЭС, работу потеряли всего около 368 тыс. украинцев (2% от рабочей силы). Даже если настоящее количество увольнений было ближе к низшему пределу, эти увольнения были сконцентрированы среди определенных отраслей и среди людей, работающих в тени — в основном это менее обеспеченные люди, у которых нет "подушки безопасности" на случай увольнения", — говорится в сообщении.

Как сообщал БизнесЦензор, Государственная служба занятости за минувшую неделю зарегистрировала 13,3 тыс. новых безработных, однако общее количество их сократилось за неделю на 3,6 тыс. человек - до 512,1 тыс. безработных.