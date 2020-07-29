Standard&Poor's повысило кредитный рейтинг "Укрзализныци" (обновлено)

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's повысило долгосрочный кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" до уровня "B-" с "CCC".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

В своем сообщении Standard & Poor's отметило, что рейтинговое действие отражает снижение долговой нагрузки на ликвидность в текущем периоде после подписания "Укрзализныцей" соглашений по реструктуризации долга перед "Сбербанком".

Вместе с тем "негативный" прогноз рейтинга отражает неопределенность по внешней среде, в которой находятся "Укрзализныця" и другие компании, а также потенциальные риски, связанные с этим.

Согласно пресс-релизу S&P Global Ratings, "Укрзализныця" по-прежнему сталкивается со значительными сроками погашения около $300 млн, включая две рассроченные облигации на $50 млн, подлежащие погашению в сентябре 2020 года и марте 2021 года, а также выплату "Сбербанку" в мае 2021 года около $120 млн, передает Интерфакс-Украина.

"Тем не менее в настоящее время у компании имеется остаток денежных средств в размере около $150 млн ($127 млн на 1 июля 2020 года) и $135 млн по предоставленным кредитам, и мы ожидаем, что операционные денежные потоки составят $400 млн. Мы считаем, что эти источники могут в значительной степени покрыть предстоящие сроки погашения и минимальные капитальные затраты в течение следующих 12 месяцев", – отметило агентство.

Кроме того, Standar Poor's прогнозирует слабые финрезультаты "Укрзализныци" в 2020 году. В частности, по его прогнозам, средства от операционной деятельности (FFO) компании к долгу сократятся примерно до 20-23% (с 35,7% в 2019 году) из-за меньших объемов грузоперевозок и ограничений пассажиропотока, а общая выручка снизится на 10-15%, в том числе на 5-7% в сегменте грузовых перевозок и на 30-35% в пассажирском сегменте.

"Восстановление кредитных показателей будет зависеть от возобновления бизнеса, а также от способности компании осуществлять компенсационные меры, такие как сокращение капитальных затрат или инициативы по сокращению расходов. Тем не менее, фактические показатели будут зависеть от длительности и серьезности пандемии и смягчающих мер компании по сокращению капвложений и операционных расходов", – отмечает агентство.

S&P указывает, что оно может понизить рейтинг "Укрзализныци", если компания не сможет генерировать достаточные средства для погашения долга в течение 12 месяцев или управлять рефинансированием предстоящих сроков погашения, особенно значительных платежей "Сбербанку" в мае 2021 года.

Как сообщалось, "Укрзализныця" успешно завершила сделку по реструктуризации долга перед "Сбербанком" на сумму около $200 млн, подлежащего погашению до конца июля текущего года, на срок до 3-х лет с возможностью досрочного погашения.