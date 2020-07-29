"Укрпошта" завершила полугодие с чистой прибылью в 43 миллиона (обновлено)

Чистая прибыль национального почтового оператора АО "Укрпошта" по итогам первого полугодия 2020 году составила 42,7 млн грн.

Об этом глава компании Игорь Смелянский написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

Как уточнили в пресс-службе "Укрпошты",

доход компании от реализации продукции АО "Укрпошта" по результатам января-июня 2020 года возрос на 12,6% по сравнению аналогичным периодом 2019 года – до 4,3 млрд грн.

При этом рост объемов мелких пакетов за указанный период составил 10,9%, посылок – 19,9%, платежей – 16,6%, пенсий и денежной помощи – 14,1%.

Доходы от мелких пакетов выросли на 20,3%, посылок – на 18,5%, платежей – на 12,3%.

Как сообщалось, в январе-марте 2020 года "Укрпошта" получила 2,1 млрд грн чистого дохода, что на 12,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, в 2019 году "Укрпошта" получила 607 млн ​​грн чистой прибыли до налогообложения по сравнению с убытками в 627 млн ​​грн в 2018 году.