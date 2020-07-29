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Зеленский сменил замглавы Антимонопольного комитета

Зеленский сменил замглавы Антимонопольного комитета

Президент Владимир Зеленский уволил Нину Сидоренко с должности заместителя главы Антимонопольного комитета Украины – государственного уполномоченного.

Соответствующие указы опубликованы на сайте президента Украины сообщает БизнесЦензор.

В то же время Зеленский назначил на эту должность Наталию Буроменскую, которую перед тем уволилс должности государственного уполномоченного АМКУ. 

Сидоренко была назначена на должность госуполномоченного-замглавы АМКУ летом 2015 года и сохранила свой пост после перезапуска ведомства осенью 2019 года.

Буроменская была назначена на должность госуполномоченного АМКУ указом Зеленского от 31 июля 2019 года.

Как сообщалось, Верховная Рада проголосовала за постановление о назначении главой Антимонопольного комитета Украины первого заместителя главы АМКУ Ольги Пищанской.

Журналисты выяснили, что в прошлом году сестра новой главы АМКУ Светлана стала директором итальянской компании, на которую ранее была оформлена принадлежащая президенту Владимиру Зеленскому вилла побережье итальянского курорта Форте-дей-Марми. Светлана Пищанская также фигурировала среди крупных спонсоров партии "Слуга народа" и заявляла о личном знакомстве с президентом.

В свою очередь Ольга Пищанская утверждала, что в случае с ее карьерным ростом после избрания Зеленского "о кумовстве речь не идет".

Как сообщалось, Верховная Рада 3 июля уволила с должности главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева, который возглавлял ведомство с 2015 года.

Зеленський Володимир (2524) Антимонопольний комітет (1459)


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