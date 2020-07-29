Бизнес увеличил количество жалоб на действия налоговых органов, – бизнес-омбудсмен

Бизнес в апреле-июне 2020 года подал 385 жалоб в Совет бизнес-омбудсмена, из которых 68% - на действия Государственной налоговой службы, 12% - на действия правоохранительных органов, еще 5% - на государсвтенных регуляторов и 3% - относительно работы таможни.

Согласно сообщению Совета по итогам второго квартала, растет количество обращений на включение предприятий в список рисковых налогоплательщиков, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы рекомендуем, чтобы решение налогового органа относительно включения компаний в список рисковых имели соответствующее обоснование, а процедура их обжалования была четкой и прозрачной", - заявил бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий.

По статистике офиса бизнес-омбудсмена, общее количество жалоб соответствует прошлогоднему уровню за аналогичный период и на 17% меньше предыдущего квартала.

За указанный период Совет закрыл 297 расследований.

Согласно сообщению, три четверти жалоб поступили от малого и среднего бизнеса, а доля бизнеса с иностранным капиталом в структуре обращений составила 14%.

В разрезе секторов наиболее часто обращались представители оптовой торговли (22% жалоб), промышленного производства (14%) и сельского хозяйства (13%), а также 11% обращений поступило от представителей рынка недвижимости.

При этом 51% обращений поступил из Киева и Киевской области, добавили в Совете.