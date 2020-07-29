Железнодорожная компания Ахметова увеличила перевозки на 26%

Крупнейший частный оператор вагонов компания "Лемтранс" в январе-июне 2020 года перевезла 31,38 млн тонн грузов, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Как сообщает пресс-служба компании, структура перевезенных грузов в первом полугодии существенно не изменилась, передает БизнесЦензор.

Так, основной объем погрузки приходился на железорудное сырье – 12,57 млн тонн и уголь – 11,45 млн тонн. Для сравнения, по итогам первого полугодия 2019 года перевозки этих видов груза составляли 8,15 млн тонн и 10,43 млн тонн соответственно.

Объемы перевозки черных металлов в январе-июне составили 4,02 млн тонн (3,83 млн тонн в первом полугодии 2019 года), флюсов – 1,44 млн тонн (1,12 млн тонн в первом полугодии 2019 года), кокса – 1,26 млн тонн (0,99 млн тонн в первом полугодии 2019).

Как сообщалось, общий объем железнодорожных перевозок компании "Лемтранс" по итогам 2019 года составил 52,48 млн тонн грузов, что на 0,69% выше показателя 2018 года.

ООО "Лемтранс" – крупнейший в Украине частный железнодорожный оператор, предоставляющий полный комплекс услуг по перевозке грузов железнодорожным транспортом.

100% уставного капитала компании "Лемтранс" принадлежит группе "СКМ" Рината Ахметова.