Власти Турции ужесточат контроль за публикациями в соцсетях

Парламент Турции в среду, 29 июля, поддержал законопроект, который ужесточает требования к деятельности в стране социальных сетей и информационных сайтов.

Как сообщает Deutsche Welle, закон обязывает компании, владеющие социальными сетями, назначать своего представителя в самой Турции, который будет нести ответственность за контент, передает БизнесЦензор.

За нарушение этого положения предусмотрены штрафы и ограничения доступа к социальной сети на территории страны.

Также закон требует, чтобы компании сохраняли все личные данные турецких пользователей на территории самой Турции.

Также документ устанавливает чрезвычайно короткий срок, в течение которого необходимо удалить определенный контент или запись. За невыполнение требования в положенное время онлайн-компаниям грозят штрафы, блокировки рекламы и сокращение пропускной способности интернета до 90%, что фактически приведет к блокированию доступа.

Рассмотрение законопроекту, впервые предложенного в апреле этого года, было ускорено после призыва президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 1 июля разобраться с "платформами, которые не подходят нашей стране".

"Их надо запретить, взять под контроль", – заявил тогда Эрдоган.

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Как сообщала Al-Jazeera, поводом для возмущения Эрдогана стал инцидент с его дочерью Эсрой и зятем Бератом Албайраком, который является министром финансов Турции. В Twitter пара объявила о рождении четвертого ребенка, после чего в комментариях корреспонденты в грубой форме интересовались его отцовством.

В то же время представительница Управления верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл на брифинге в Женеве 28 июля заявила, что в ООН обеспокоены нормами, направленными на усиление контроля над социальными сетями.

"Согласно данным министерства внутренних дел, в мае текущего года по меньшей мере 510 человек находились в тюрьме по обвинению в публикации "безосновательных" и "провокационных" постов в социальных СМИ", – отметила она.

По словам представительницы ООН, блокировка вебсайтов и ограничения доступа к ним нарушают право на свободу высказываний, а требование хранить все личные данные турецких пользователей на территории самой Турции лишают права сохранять анонимность.