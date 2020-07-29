Кабмин запустил программу льгот на таможне для авторизированных операторов

Кабинет министров на заседании в среду, 29 июля, принял постановление "О некоторых вопросах функционирования авторизованных экономических операторов", которым урегулированы все формальности для запуска этой программы в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, передает БизнесЦензор.

В частности, постановлением утверждены процедура и алгоритм проведения оценки соответствия критериям авторизованного экономического оператора (АЭО), формы документов, которые должны представляться предприятиями и выдаваться таможенными органами для получения статуса АЭО.

"Внедрение программы АЭО будет способствовать предоставлению существенных упрощений таможенных формальностей для предприятий с высокой степенью доверия, позволит реализовать будущее взаимное признание статуса АЭО уполномоченными органами других государств, позволит украинским предприятиям участвовать в формировании безопасных цепей поставок товаров и способствовать повышению их конкурентоспособности на внешних рынках", – отмечается в сообщении.

По данным Минфина, на сегодня программы АЭО уже реализовано в 83 странах мира, еще 19 стран находятся в стадии их активного внедрения.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс относительно некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов" еще в ноябре 2019 года.

Программа АЭО для предприятий позволяет претендовать на ускорение прохождения таможенных процедур (пониженный уровень риска; процедура упрощенного декларирования), повышение сервиса предоставления таможенных услуг (возможность поступления товаров сразу на склад компании, предупреждение об осуществлении физического досмотра груза), экономию расходов (уменьшение задержек на границе, уменьшение расходов на услуги таможенных терминалов).

Статус авторизованного экономического оператора может получить предприятие-резидент, которое выполняет любую роль в международной цепи поставки товаров, которое соответствует ряду установленных законом критериев.

После получения такого статуса предприятие получает право применять ряд специальных упрощений при таможенном оформлении товаров, в частности, самостоятельное обеспечивать наложение пломб специального типа, использовать процедуру упрощенного декларирования и растаможивания товаров по их местонахождению.

Кроме того, авторизованный экономический оператор может претендовать на выполнение таможенных формальностей в первоочередном порядке, на снижение степени риска автоматизированной системой таможенного оформления, на использование специально определенной полосы движения в пункте пропуска через государственную границу.