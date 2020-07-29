Зеленский открыл вторую очередь "Охматдета" без части нужного оборудования

Президент Владимир Зеленский принял участие в открытии второй очереди нового корпуса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", которая включает запуск шести новых отделений.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

"Президенту доложили, что новые отделения готовы к работе, но пока ожидают дополнительного оборудования. После его прибытия и установки благодаря введению в действие нового лечебно-диагностического комплекса НДСБ "Охматдет" Министерства здравоохранения количество коек возрастет с 620 до 720, а число операционных – с шести до 12. Также планируется увеличение пролеченных случаев с 20 тыс. до 32 тыс. в год", – сказано в сообщении.

Ожидается, что после начала работы нового корпуса количество операций в год возрастет с 10 тыс. до 18 тыс.

Зеленский в ходе общения с исполняющим обязанности директора "Охматдета" Юрием Довбней пообещал помочь больнице в решении вопроса по закупке дополнительной медицинской аппаратуры.

Кроме того, президент пообщался с медработниками учреждения. Главу государства попросили проконтролировать выделение достаточного количества средств для последней, третьей очереди строительства корпуса, которое предусматривает обеспечение современным оборудованием, в частности, 12 современных операционных.

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Как сообщалось, завершить строительство второй очереди нового корпуса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" планировалось до конца 2019 года.

Генподрядчиком строительства "Охматдета" с августа 2016 года является фирма "Риола-модуль Лтд", когда изначально выиграла подряд на 213,4 млн грн. Впоследствии в 2016-2017 годах с ней по неконкурентной переговорной процедуре заключили три соглашения о проведении дополнительных работ на сумму 332,05 млн грн, которая в итоге превысила стоимость первоначального тендера. В декабре 2018 года фирма получила без тендера подряд еще на 65,71 млн грн.

В 2018 году "Риола-модуль Лтд" также выиграла новые открытые торги ГП "Укрмедпроектбуд" на достройку "Охматдета" за 1,36 млрд грн.

Вышгородская "Риола-модуль Лтд" с уставным капиталом 375 грн принадлежит франковцу Владимиру Духовичу, который ранее был партнером по ООО "НПО "Стальконструкция" Романа Абрамовского – бывшего заместителя министра регионального развития, строительства и ЖКХ. С октября Абрамовский назначен заместителем министра энергетики и окружающей среды, а в июле 2020 года он возглавил Министерство защиты окружающей среды.