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Американский производитель винтовок Remington объявил о банкротстве

Американский производитель винтовок Remington объявил о банкротстве

Американский производитель оружия Remington Arms Co. объявил о банкротстве, не справившись с долговой нагрузкой, несмотря на существенный рост спроса на оружие в США на фоне массовых беспорядков.

Компания начала процедуру банкротства в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США и будет пытаться продать бизнес, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Это уже второе банкротство Remington с 2018 года, когда компания также провела реструктуризацию в соответствии со статьей 11, в результате чего ее владельцами стали Franklin Resources Inc. и JPMorgan Chase & Co.

Как сообщал The Wall Street Journal в июне, Remington искала потенциальных покупателей, пытаясь избежать банкротства, и вела переговоры с индейской резервацией Навахо-нейшен. Эти переговоры, однако, провалились, в связи с чем, Remington была вынуждена начать процедуру банкротства.

Подразделения компании по выпуску оружия и боеприпасов могут быть проданы по отдельности, отмечает источник WSJ.

Remington, основанная в 1816 году, производит оружие для охоты, спортивной стрельбы, а также для правоохранительных органов и армии.

Автор: 

банкрутство (558) зброя (893) США (4973)


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