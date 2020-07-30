МВФ мог заморозить программу для Украины на $5 млрд, – СМИ

В Международном валютном фонде не смогли однозначно ответить на вопрос о том, будет ли продолжена программа на $5 млрд для Украины.

Об этом со ссылкой на НВ Бизнес сообщает БизнесЦензор.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман отказался подтвердить, что действующая программа Фонда в Украине идет по плану (on track).

Так, во время организованного Киевской школой экономики онлайн-форума "Корпоративное управление: потеря суверенитета или антидот коррупции?" блогер и финансист Сергей Фурса спросил Люнгмана о том, может ли он подтвердить, что программа МВФ для Украины идет по ранее согласованному плану. Люнгман не смог ответить на этот вопрос утвердительно, хотя официально программа еще действует. "Я воздержусь от ответа на этот вопрос", — сказал он.

Осведомленные источники издания также подтвердили, что МВФ "заморозил" для Украины программу. "МВФ обещал приехать в июле, но так и не приехал…", — сказал собеседник.

Украина подписала с МВФ меморандум, после чего МВФ 9 июня утвердил для страны новую программу stand-by на 18 месяцев в размере $5 млрд, из которых уже получены $2,1 млрд. Всего от МВФ в этом году Украина планировала получить $3,5 млрд. Сразу же после этого усилились атаки на НБУ депутатами, приближенными к бывшему собственнику ПриватБанка Игорю Коломойскому. И уже 1 июля Яков Смолий подал заявление об отставке из-за политического давления.

В то же время, как рассказал Йоста Люнгман, в центре программы сотрудничества Украины и МВФ в рамках программы Stand by находятся независимость НБУ, текущая модель управления центральным банком, продолжение экономической политики инфляционного таргетирования, плавающего валютного курса, накопление международных резервов и укрепление финансового сектора.

Новый глава НБУ Кирилл Шевченко, назначенный вместо Смолия 16 июля, заверил, что Национальный банк Украины полностью и в срок выполнит все взятые на себя меморандумом с Международным валютным фондом обязательства

Для финансирования дефицита госбюджета в 300 млрд грн власти планировали привлечь до конца 2020 года дешевые деньги МВФ, Мирового банка и ЕС на сумму более $6 млрд.