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Новини
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МВФ мог заморозить программу для Украины на $5 млрд, – СМИ

МВФ мог заморозить программу для Украины на $5 млрд, – СМИ

В Международном валютном фонде не смогли однозначно ответить на вопрос о том, будет ли продолжена программа на $5 млрд для Украины.

Об этом со ссылкой на НВ Бизнес сообщает БизнесЦензор.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман отказался подтвердить, что действующая программа Фонда в Украине идет по плану (on track).

Так, во время организованного Киевской школой экономики онлайн-форума "Корпоративное управление: потеря суверенитета или антидот коррупции?" блогер и финансист Сергей Фурса спросил Люнгмана о том, может ли он подтвердить, что программа МВФ для Украины идет по ранее согласованному плану. Люнгман не смог ответить на этот вопрос утвердительно, хотя официально программа еще действует. "Я воздержусь от ответа на этот вопрос", — сказал он.

Осведомленные источники издания также подтвердили, что МВФ "заморозил" для Украины программу. "МВФ обещал приехать в июле, но так и не приехал…", — сказал собеседник.

Украина подписала с МВФ меморандум, после чего МВФ 9 июня утвердил для страны новую программу stand-by на 18 месяцев в размере $5 млрд, из которых уже получены $2,1 млрд. Всего от МВФ в этом году Украина планировала получить $3,5 млрд. Сразу же после этого усилились атаки на НБУ депутатами, приближенными к бывшему собственнику ПриватБанка Игорю Коломойскому. И уже 1 июля Яков Смолий подал заявление об отставке из-за политического давления.

В то же время, как рассказал Йоста Люнгман, в центре программы сотрудничества Украины и МВФ в рамках программы Stand by находятся независимость НБУ, текущая модель управления центральным банком, продолжение экономической политики инфляционного таргетирования, плавающего валютного курса, накопление международных резервов и укрепление финансового сектора.

Новый глава НБУ Кирилл Шевченко, назначенный вместо Смолия 16 июля, заверил, что Национальный банк Украины полностью и в срок выполнит все взятые на себя меморандумом с Международным валютным фондом обязательства

Для финансирования дефицита госбюджета в 300 млрд грн власти планировали привлечь до конца 2020 года дешевые деньги МВФ, Мирового банка и ЕС на сумму более $6 млрд.

МВФ (1753) НБУ (9362) фінансування (2053)


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Топ коментарі
+6
Слезай, приехали
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30.07.2020 08:56 Відповісти
+4
Зробили разом!
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30.07.2020 09:24 Відповісти
+2
Они только и умеют что друг-друга ЗЕробыть разом. Причем в разных позах.
Такие они, приспешники клоуна.
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30.07.2020 09:37 Відповісти
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30.07.2020 08:56 Відповісти
Зробили разом!
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30.07.2020 09:24 Відповісти
Они только и умеют что друг-друга ЗЕробыть разом. Причем в разных позах.
Такие они, приспешники клоуна.
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30.07.2020 09:37 Відповісти
Что значит "мог"?
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30.07.2020 09:29 Відповісти
Это значит что он возможно уже заморозил но публично об этом еще не объявлено.
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30.07.2020 09:36 Відповісти
Либо он не взял на себя ответственность озвучивать текущие решения,либо дадим-не дадим ,всё зависит от вас.

Это может означать "короткий поводок" на котором держат Украину потому, что кто-то вольно трактовал долгое время требования мвф.
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30.07.2020 09:50 Відповісти
Ой! Ай!
А добрый Зеля - он же по простоте душевной для людей хочет!
Вот будет доллар 30, напечатаем грвен - и экономика бешеннно заработает, 3 миллиона рабочих мест и всеобщее счастье!
Проблема в том, что он, похоже, РЕАЛЬНО так думает...
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30.07.2020 09:39 Відповісти
Думается он ничего не думает. Что бы иметь позицию,нужно хоть что то знать. Что может думать кухарка в отношении плавающего курса? Вот он и озвучивает принятые его окружением решения. Чувак продолжает играть Галабородька.
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30.07.2020 12:34 Відповісти
бенесуела близько
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30.07.2020 13:15 Відповісти
Правильно украдут же .чем хуже тем конец скорее зелени
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30.07.2020 13:26 Відповісти
МВФ спокійно віднісся до зміни голови НБУ...
Не проявляючи жодних емоцій узяв і заморозив 5 лярдів!
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30.07.2020 15:34 Відповісти
Это все легко считается. Стоимость кредитов МВФ около 2% годовых. На прошлой неделе минфин разместил 2 млрд долл ОВГЗ под 7,25%. Разница 5% годовых. Это 100 млн долл в год "лишних" платежей!!!!!! Что такое 100 млн?? Это 20 новых танков Оплот, или больше 100 км 4-х полосной дороги. Или, специально для зеыилитиков - почти 100 млн бутылок водки!!!!
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30.07.2020 16:11 Відповісти
Да все идет по плану бени. Дефолт по их плану зедебилов это прекрасно!!
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30.07.2020 16:22 Відповісти

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