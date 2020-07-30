Запасы газа в хранилищах Украины могут вырасти до 26 миллиардов кубометров

Запасы газа в украинских подземных хранилищах (ПХГ) достигли 22 млрд куб. м по сравнению с 19,87 млрд куб. м на конец июля, сообщил глава ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"С такими темпами импорта на 1 сентября может быть 24 млрд куб. м, а на 1 октября - 26 млрд куб. м", – написал он.

Накануне он отметил, что импорт с начала этого года превысил 9 млрд куб. м, в том числе 2 млрд куб. м в июле, и продолжается рекордными темпами - 71-72 млн куб. м в сутки.

"Транзит стабилен - 154 млн куб. м в сутки", – сообщил 29 июля глава ОГТСУ.

Как сообщалось, в минувшем году Украина вошла в отопительный сезон с запасами газа в ПХГ 21,78 млрд куб. м, которые по его итогам снизились до 15,78 млрд куб. м.

Генеральный директор АО "Укртрансгаз" Сергей Алексеенко в начале июля прогнозировал, что Украина может войти в отопительный сезон 2020/21 годов с запасами 25,5-26,5 млрд куб. м.