Минфин объявил о завершении расчетов по новым облигациям на $2 миллиарда

Украина объявила об успешном проведении расчетов по новым двенадцатилетним еврооблигациям, номинированным в долларах США, и завершение обмена еврооблигаций со сроком погашения в 2021 и 2022 годах.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает БизнесЦензор.

"30 июля Украина объявила об успешном проведении расчетов по новым облигациям внешних государственных займов (еврооблигациям) на сумму $2 млрд, с процентной ставкой 7,253% и с погашением в 2033 году, а также о завершении обмена еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 году и еврооблигаций, номинированных в долларах США, с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2022 году", – сказано в сообщении.

По данным министерства, инвесторская база всей транзакции преимущественно состоит из фондов, управляющих активами (81%), хедж-фондов (13%), банков (4%) и пенсионных и страховых фондов (2%).

"Наибольший спрос был со стороны инвесторов из США, Великобритании и стран Европейского Союза, которые приобрели большую часть нового выпуска и приняли участие в сделке по обмену еврооблигаций – их доли составили 48%, 38% и 13% соответственно", – сказано в сообщении.

Минфин отмечает, что сумма заявок на приобретение ценных бумаг и участие в предложении обмена на пике достигла $7 млрд от более 200 инвесторов со всего мира. Goldman Sachs International и J.P. Morgan были привлечены как общие лид-менеджеры и совместные дилеры-менеджеры транзакции.

Минфин уточнил, что новые облигации включены в листинг на бирже Euronext Dublin.

В результате завершения обмена еврооблигаций, общая сумма еврооблигаций с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2021 году в обращении сократилась до $974,15 млн, а еврооблигаций с процентной ставкой 7,75% и погашением в 2022 году в обращении – до $1 млрд.

"Эта транзакция позволила Украине продлить средний срок до погашения и способствовала обеспечению равномерности графика погашения государственного долга", – отмечает Минфин.

Как сообщалось, на минувшей неделе Украина разместила новые еврооблигации на сумму $2 млрд с доходностью 7,253% и сроком погашения в 2033 году. Часть привлеченных средств от нового выпуска в объеме $846,15 млн будет использована для выкупа еврооблигаций с доходностью 7,75% и погашением в 2021 и 2022 годах.

Это вторая попытка Украины разместить долларовые евробонды за месяц. Ночью 2 июля Украина отменила сделку по выпуску новых 12-летних еврооблигаций на $1,75 млрд под те же 7,3% с возможностью выкупа на $750 млн еврооблигаций с погашением в 2021-2022 годах.

Минфин принял решение об отмене сделки из-за того, что уже после завершения размещения вечером 1 июля появилась информация, что глава НБУ Яков Смолий подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об отставке по собственному желанию, назвав причиной систематическое политическое давление, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.