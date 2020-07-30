Производство автомобилей в Великобритании рухнуло до минимума с 1954 года

Производство автомобилей в Великобритании в первом полугодии 2020 года сократилось на 43% по сравнению с тем же периодом предыдущего года из-за карантинных мер, введенных с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции.

По данным британского Общества производителей и продавцов автомобилей (Society of Motor Manufacturers and Traders, SMMT), за этот период было выпущено 381 357 машин, что является минимумом для первого полугодия с 1954 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Для сравнения, в первом полугодии 2019 года в стране было произведено 666,52 тыс. автомобилей.

В июне 2020 года в стране было выпущено 56,59 тыс. машин по сравнению со 109,23 тыс. за тот же период предыдущего года. Из них 6,67 тыс. автомобилей было произведено для внутреннего рынка (на 64% меньше, чем годом ранее) и 49,92 тыс. автомобилей на экспорт (на 45% меньше, чем годом ранее).

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Пик снижения производства автомобилей был пройден в апреле этого года, когда в стране было выпущено всего 197 машин, что является минимумом со времен Второй мировой войны.

Согласно прогнозу SMMT, в 2020 году в Великобритании будет произведено лишь 880 тыс. автомобилей, что станет минимумом с 1957 года. В начале текущего года прогнозировались годовые продажи на уровне 2 млн машин, а затем этот прогноз был понижен до 1 млн единиц.

По подсчетам SMMT, автомобильный сектор Великобритании уже потерял более 11 тыс. рабочих мест из-за кризиса, вызванного коронавирусом.