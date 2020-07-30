"Приватбанк" во втором квартале втрое сократил чистую прибыль (обновлено)

Чистая прибыль государственного "Приватбанка" по итогам апреля-июня 2020 года составила 3,61 млрд грн, что втрое меньше, чем за аналогичный период 2019 года (10,68 млрд грн).

Об этом сообщается в квартальной отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно отчетности, чистая прибыль банка за первое полугодие 2020 года составила 14,04 млрд грн, что на 23,2% меньше, чем за соответствующий период прошлого года (18,29 млрд грн).

Сокращение прибыли в первом полугодии было обусловлено увеличением расходов на формирование резерва под юридические риски до 6,83 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2019 года этот показатель был положительным (120 млн грн).

Чистый процентный доход банка за январь-июнь 2020 года увеличился на 7,1% к соответствующему показателю прошлого года – до 10,57 млрд грн, а чистый комиссионный сократился на 4,7% – до 8,12 млрд грн.

Активы "Приватбанка" за полгода увеличились на 5% – до 325,21 млрд грн, в частности, инвестиционные ценные бумаги – на 26,1%, до 191,87 млрд грн, тогда как денежные средства и их эквиваленты сократились на 7% – до 42,7 млрд грн, а кредиты и авансы клиентам – на 5,5%, до 56,25 млрд грн.

Обязательства банка за этот период выросли на 10,6% – до 282,2 млрд грн, в том числе средства клиентов – на 11,2%, до 267,54 млрд грн.

Собственный капитал "Приватбанка" за полгода сократился на 21,1% – до 43,02 млрд грн, а уставный капитал сохранился на уровне 206,06 млрд грн.

Читайте также: Суд отменил поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования для "Приватбанка"

Как уточнили в пресс-службе банка, в цнлом по итогам 6 месяцев года "Приватбанком" были сформированы страховые резервы в сумме 8,7 млрд грн на покрытие возможных рисков вследствие пандемии СOVID-19 и юридических рисков, что в свою очередь повлияло на показатели прибыли в отчетном периоде.

В то же время прибыль банка в сумме 14,7 млрд грн получена за счет переоценки привязанных к курсу доллара облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые были внесены в капитал банка при его национализации.

"В период нестабильности на рынке этот показатель значительно увеличил оценку ОВГЗ и обеспечил 14,7 млрд грн разовых доходов банка, фактор переоценки имеет высокую волатильность. В то же время, это компенсировало потери от курсовых колебаний в сумме 4,9 млрд грн. Эти убытки являются результатом рисковой политики управления активами и обязательствами до национализации, в результате которой стоимость обязательств в долларах США значительно превышает стоимость соответствующих активов", – отмечается в сообщении.

Объем средств клиентов в банке на конец первого полугодия по сравнению с показателями прошлого года выросли на 11% до 268 млрд грн. Количество активных клиентов физических лиц "Приватбанка" по итогам полугодия выросла на 1,6 млн, клиентская база предпринимателей увеличилась на 100 тыс.

В первом полугодии банк для поддержки клиентов снизил кредитные ставки для 60 тыс. предпринимателей и предоставил более 6,5 тыс. предпринимателей кредитные каникулы.

Как сообщалось, "Приватбанк" направил 75% или 24,46 млрд грн прибыли за прошлый год в государственный бюджет. Согласно годовому отчету банка, его чистая прибыль по итогам 2019 года составила 36,8 млрд грн.

По итогам 2018 года "Приватбанк" направил на выплату дивидендов государству 11,5 млрд грн (90% чистой прибыли).

Правительство 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров "Приватбанка", приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно данным Нацбанка, "Приватбанк" на 1 января 2020 года по размеру общих активов (552,06 млрд грн) занимал 1 место среди 75 действовавших банков в стране.

Согласно данным Нацбанка Украины, "Приватбанк" на 1 июня 2020 года по размеру общих активов занимал 1 место среди 75 действовавших в стране банков.