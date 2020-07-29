Суд отменил поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования для "Приватбанка"

Хозяйственный суд Киева еще 19 июня полностью удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и "Приватбанку" о признании недействительным поручительства по кредитам рефинансирования, выданным банку до национализации.

Соответствующее решение засекречено в судебном реестре, поэтому о нем стало известно из постановления Северного апелляционного хозсуда, который 27 июля открыл производство по жалобе Нацбанка на решение суда первой инстанции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В своем иске Коломойский просил признать недействительной поручительство по кредитам рефинансирования, которые "Приватбанк" привлек у НБУ в период до национализации.

Согласно судебным материалам, олигарх считает, что представители НБУ не имели достаточного объема полномочий на заключение как минимум одного соответствующего кредитного договора, учитывая отсутствие кворума на заседании правления НБУ (еще в период до национализации).

По данным НБУ, в 2015 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем банка, заключил с Нацбанком договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования "Приватбанка", полученных за период 2008-2014 годов на сумму 9,2 млрд грн.

До недавнего времени задолженность "Приватбанка" по кредитам рефинансирования, полученным до его национализации в конце 2016 года, составляла около 7,6 млрд грн. Для погашения задолженности банка в 2018 году НБУ подал 148 исков против его бывшего владельца Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний-имущественных поручителей.

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Как сообщалось, в июне Нацбанк отозвал ряд исков к связанным с Коломойским и партнерам компаниям, которые выступали поручителями по выданным "Приватбанку" кредитам рефинансирования.

Перед этим, в феврале-апреле, государственный "Приватбанк" полностью погасил долги перед НБУ по рефинансированию, выплатив 7,5 млрд грн. На начало 2017 года – то фактически сразу после национализации – объем долговых обязательств "Приватбанка" перед регулятором составлял 18 млрд грн.

Напомним, 22 января Верховный Суд отклонил кассацию НБУ на решение судов низших инстанций об отказе в обращении взыскания на предмет ипотеки компании Коломойского ООО "Гаджибей".

В частности, Верховный Суд решил, что в рамках взыскания задолженности по кредитам рефинансирования, выданным "Приватбанку" до национализации, Национальный банк должен в первую очередь списывать средства со счетов банка и только в случае невозможности этого обращать взыскание на имущество поручителей по этим кредитам – Игоря Коломойского и связанных с ним компаний.

Как поясняли источники в НБУ, это решение лишило смысла даже воздерживаться от погашения кредитов рефинансирования, которые банк обслуживал по повышенным ставкам в надежде на взыскание долга Нацбанком непосредственно с экс-владельца.

Ранее "Приватбанк" воздерживался от погашения рефинансирования, поручителями по которому были Игорь Коломойский и связанные с ним структуры, надеясь таким образом стимулировать процесс погашения задолженности корпоративных заемщиков перед банком.

По этим искам суды уже приняли 24 решения в пользу НБУ об обращении взыскания на предмет ипотеки на общую сумму 1,36 млрд грн. 18 решений вступили в законную силу, по которым исполнительные документы направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.