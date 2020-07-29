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Суд отменил поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования для "Приватбанка"

Суд отменил поручительство Коломойского по кредитам рефинансирования для

Хозяйственный суд Киева еще 19 июня полностью удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и "Приватбанку" о признании недействительным поручительства по кредитам рефинансирования, выданным банку до национализации.

Соответствующее решение засекречено в судебном реестре, поэтому о нем стало известно из постановления Северного апелляционного хозсуда, который 27 июля открыл производство по жалобе Нацбанка на решение суда первой инстанции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

В своем иске Коломойский просил признать недействительной поручительство по кредитам рефинансирования, которые "Приватбанк" привлек у НБУ в период до национализации.

Согласно судебным материалам, олигарх считает, что представители НБУ не имели достаточного объема полномочий на заключение как минимум одного соответствующего кредитного договора, учитывая отсутствие кворума на заседании правления НБУ (еще в период до национализации).

По данным НБУ, в 2015 году Коломойский, который на тот момент был совладельцем банка, заключил с Нацбанком договоры личного поручительства о погашении пяти кредитов рефинансирования "Приватбанка", полученных за период 2008-2014 годов на сумму 9,2 млрд грн.

До недавнего времени задолженность "Приватбанка" по кредитам рефинансирования, полученным до его национализации в конце 2016 года, составляла около 7,6 млрд грн. Для погашения задолженности банка в 2018 году НБУ подал 148 исков против его бывшего владельца Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний-имущественных поручителей.

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Как сообщалось, в июне Нацбанк отозвал ряд исков к связанным с Коломойским и партнерам компаниям, которые выступали поручителями по выданным "Приватбанку" кредитам рефинансирования.

Перед этим, в феврале-апреле, государственный "Приватбанк" полностью погасил долги перед НБУ по рефинансированию, выплатив 7,5 млрд грн. На начало 2017 года – то фактически сразу после национализации – объем долговых обязательств "Приватбанка" перед регулятором составлял 18 млрд грн.

Напомним, 22 января Верховный Суд отклонил кассацию НБУ на решение судов низших инстанций об отказе в обращении взыскания на предмет ипотеки компании Коломойского ООО "Гаджибей".

В частности, Верховный Суд решил, что в рамках взыскания задолженности по кредитам рефинансирования, выданным "Приватбанку" до национализации, Национальный банк должен в первую очередь списывать средства со счетов банка и только в случае невозможности этого обращать взыскание на имущество поручителей по этим кредитам – Игоря Коломойского и связанных с ним компаний.

Как поясняли источники в НБУ, это решение лишило смысла даже воздерживаться от погашения кредитов рефинансирования, которые банк обслуживал по повышенным ставкам в надежде на взыскание долга Нацбанком непосредственно с экс-владельца.

Ранее "Приватбанк" воздерживался от погашения рефинансирования, поручителями по которому были Игорь Коломойский и связанные с ним структуры, надеясь таким образом стимулировать процесс погашения задолженности корпоративных заемщиков перед банком.

По этим искам суды уже приняли 24 решения в пользу НБУ об обращении взыскания на предмет ипотеки на общую сумму 1,36 млрд грн. 18 решений вступили в законную силу, по которым исполнительные документы направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

Автор: 

Коломойський Ігор (1775) рефінансування (361) суд (3339) Приватбанк (1786)


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Топ коментарі
+19
судей которые выносят в пользу Бени незаконные решения нужно сжигать перед Верховным Судом каждое воскресенье.. коррупция убивает наше государство!
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29.07.2020 17:42 Відповісти
+9
Самое веселое во всем этом, что на решение суда штата Дэлавер (США) это никак не повлияет Как и на Высокий суд Лондона.
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29.07.2020 18:54 Відповісти
+8
ух и харя. это падло никогда не нажрется и будет грабить пока не лопнет.
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29.07.2020 18:07 Відповісти
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Короче, подписи Бени при национализации Привата ничего не стоят!
Думаю, там специально были заложены "бенины ловушки", чтобы была возможность отсудить свои хотелки....
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29.07.2020 17:09 Відповісти
Стоят. Об этом знают судьи.
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29.07.2020 19:25 Відповісти
судей которые выносят в пользу Бени незаконные решения нужно сжигать перед Верховным Судом каждое воскресенье.. коррупция убивает наше государство!
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29.07.2020 17:42 Відповісти
Так надо причину коррупции сжигать, а не следствия
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29.07.2020 18:28 Відповісти
ух и харя. это падло никогда не нажрется и будет грабить пока не лопнет.
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29.07.2020 18:07 Відповісти
ПБ (Коломойський та Ко) призначав та призначає суддів та прокурорів по всій Україні у тому числі і Криму раніше (переважна більшість залищилася у Криму, зрадники, але продовжують судити та помьятають кому винні..).Переважна більшисть силовиків усіх вищих ланок та усіх структур - ставленики ПБ...Президент - краще не казати...., не має до ПБ ніякого відношення...вже не кажучі про його оточення та топ. менеджерів по всій Україні...Якщо завтра стане відомо, що ПБ відізвав УСІ позови, а Адмінсуд Київа визнав Коломойського Президентом - ніхто дуже не здивується...перший з перемогою привитає Зеленський та зіграє на роялі без рук...
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29.07.2020 18:51 Відповісти
А, що, у нас всі судді помінялися з приходом Зеленського? Чи вони прийшли або залишились на своїх місцях в результаті "потужної" реформи Порошенко? Взагалі, є така думка, що рішення по Привату - договорнял між Порошенко і Коломойським.
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30.07.2020 08:17 Відповісти
да да! Порошенко - он везде!!! Все суды куплены им в результате реформы! Есть инфа, что каждый прекаждый судья при устройстве на работу проходит собеседование ЛИЧНО у Порошенко, потом заносит Порошенко в офшоры 100 тысяч миллионов евро, и только потом Порошенко лично разрешает принимать ему договорняки по Привату.
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30.07.2020 10:44 Відповісти
а чому не бені і зелі ?
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30.07.2020 13:57 Відповісти
Самое веселое во всем этом, что на решение суда штата Дэлавер (США) это никак не повлияет Как и на Высокий суд Лондона.
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29.07.2020 18:54 Відповісти
то будемо збирати гроші на виплату боргу кучерявої бабушки?
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30.07.2020 00:25 Відповісти
пусть збирають ті, кто "зробив їх разом"

Сейчас, правда, уже трудно найти того, кто добровольно признается, что голосовал за зе. Но, тем не менее...
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30.07.2020 10:45 Відповісти
9 млрд. подарувати Бені, це чиї судді? Кому служать?
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29.07.2020 19:28 Відповісти
суди керуються з ап/оп
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30.07.2020 13:56 Відповісти
Кажете гроші в державі зникли? Пошукайте у коломойського.
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29.07.2020 19:36 Відповісти
Державна зрада Портнова. Агент Казбек та його злочини проти України (ч.5)

https://www.youtube.com/watch?v=TSl-E0ZS1eY
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29.07.2020 19:49 Відповісти
А что так можно было????
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29.07.2020 21:46 Відповісти
Коротше потрібно покидати цей жидівський банк.
А я то думаю нахрена КАЛОмойша та його інший жидок збирають дані про всіх підприємців.
ДРУГИЙ раз викрасти чужі гроші у цього жидка не вийде
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29.07.2020 22:46 Відповісти
З якого дива повинні списувати кошти з рахунків банку коли є кошти поручителя?
Борг не повернений - стягуються кошти поручителя.
Де в "рішенні" суду взагалі логіка?
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30.07.2020 00:24 Відповісти
Эту страну похоронит судебная система. ***** можно не напрягаться.
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30.07.2020 00:40 Відповісти
судова система підпорядкована президентам,
чий президент, того і судді
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30.07.2020 13:55 Відповісти
так, все точно так і було! А до кінця "терміну" зелен-ого виявиться, що це українці "вкрали" в калломойші мільярди доларів, а не калломойша в українців! І все буде по закону, і все буде доведено в суді!!!! І
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30.07.2020 03:11 Відповісти
И сколько отката эти твари получили за такое решение? А ведь получили и никто в этом не сомневается. В этом то и проблема что все знают и никто ничего не делает потому что все от кого что то зависит все в теме и всеполучают свою долю. Государство полностью прогнило и без военной хунты уже ничего нельзя исправить.
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30.07.2020 09:11 Відповісти
Сам давно уже пришел к такому выводу - население у нас в большинстве тупое быдло, которому олигархи и кацапские агенты промывают мозги, похоже только реальная хунта аля-Пиночет сможет переломить ситуацию и спасти Украину и украинцев от уничтожения.
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30.07.2020 14:50 Відповісти
Когда эта тварь брала в нацбанке деньги нищей страны,для спасения соей финансовой пирамиды,его кворум не интересовал ?
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30.07.2020 10:48 Відповісти
Новий юрист НБУ відкличе апеляцію
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30.07.2020 10:59 Відповісти
Соответствующее решение засекречено в судебном реестре

вот КАК ЭТО ВООБЩЕ?? почему в принципе существуют "засекреченные судебные решения" в цивилизованной стране?
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30.07.2020 11:32 Відповісти
Хто ще хоче отримати гроші від НБУ на "розвиток економіки України" ?
зеля пропонує..
Не бійтеся, суд звільнить вас потім від зобов'язання повертати кредити..
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30.07.2020 13:52 Відповісти
Вот неожиданность какая, стоило бене привести к власти свою марионетку клоуна, так и наши "суды" резко начали выносить решения в его пользу. Только тотальная замена судейского корпуса сможет поломать эту судейско-олигархическую мафию.
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30.07.2020 14:46 Відповісти

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