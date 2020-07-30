Киевсовет снизил ставку налога на недвижимость для бизнеса

Киевский городской совет снизил ставки налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, с 1,5% до 1%.

Соответствующее решение поддержали 83 депутата на заседании горсовета в четверг, 30 июля, передает БизнесЦензор.

По прогнозам городских властей, в этом году сокращение производства промышленной продукции на столичных предприятиях из-за карантинных ограничений ожидается на уровне 11,3%. Чтобы замедлить темпы падения, Киевсовет уменьшил налоговую нагрузку для промышленных предприятий столицы.

"Этим решением власть пытается помочь столичным товаропроизводителям. Речь идет о частичном уменьшении налогового бремени, которое несут столичные производители в связи с платой на недвижимость, отдельно от земельного налога. Мы уменьшили максимальную ставку, определенную ранее, для промышленных предприятий с 1,5% до 1%. Эта норма существенно поможет промышленности в настоящее трудное время", – пояснил соавтор решения, депутат Киевсовета Виталий Павлик

Он отметил, что уменьшение ставки налога позволит столичным предприятиям существенно сэкономить средства. Их можно будет направить на улучшение материально-технической базы предприятий или выплату задолженности по заработной плате.