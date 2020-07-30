Евросоюз продлил запрет на въезд для украинцев

Украина вновь не вошла в обновленный список третьих стран, резидентам которых разрешено в условиях пандемии коронавируса въезжать в государства ЕС.

Как сообщает Совет ЕС, такое решение принято по итогам встречи комитета постоянных представителей стран Евросоюза (Coreper), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В обновленном списке стран, гражданам которых разрешен въезд в ЕС, остаются 12 стран из предыдущего перечня: Австралия, Грузия, Канада, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Таиланд, Тунис, Уругвай, Южная Корея, Япония, а также Китай (при условии взаимности снятия ограничений).

В то же время из предыдущего списка выведен Алжир.

Совет ЕС напоминает, что этот список не является юридически обязывающим. Он должен пересматриваться каждые две недели и может обновляться в зависимости от обстоятельств после консультаций с Европейской комиссией и соответствующими учреждениями и службами ЕС.

Ограничения на поездки могут быть полностью или частично сняты или вновь введены для конкретной третьей страны, уже внесенной в список, в соответствии с изменениями в оценке эпидемиологической ситуации.

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Критерии определения третьих стран, для которых можно снимать действующие ограничения на поездки, включают, в частности, "эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания, в том числе физическое дистанцирование, а также экономические и социальные оценки".

Что касается эпидемиологической ситуации, включаемые в список третьи страны должны, в частности, соответствовать следующим требованиям:

число новых случаев заражения COVID-19 за последние 14 дней на 100 тыс. жителей должно быть близким к среднему показателю ЕС или ниже его (по данным на 15 июня 2020 года);

должен наблюдаться стабильный или убывающий тренд новых случаев за этот период по сравнению с предыдущими 14 днями;

общая реакция на COVID-19 должна предусматривать, в том числе, такие аспекты, как тестирование, наблюдение, отслеживание контактов, изоляция, лечение и отчетность, а также достоверность информации и, при необходимости, общий средний балл по International Health Regulations (IHR).

Совет ЕС также решил, что в тех странах, где продолжают действовать ограничения на поездки, следующие категории людей должны быть освобождены от ограничений: граждане ЕС и члены их семей, долгосрочные резиденты в ЕС и члены их семей; путешественники, выполняющие важную функцию или имеющие серьезную необходимость для поездки. Рекомендация распространяется на страны, ассоциированные с Шенгенским пространством, – Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.