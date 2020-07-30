"Укрэксимбанк" получил 2 миллиарда убытка за полгода

Чистый убыток государственного "Укрэксимбанка" по итогам января-июня 2020 года составил 1,92 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2019 года банк задекларировал прибыль в размере 862,15 млн грн.

Об этом говорится в квартальной отчетности банка, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, чистая прибыль банка за второй квартал 2020 года составила 156,88 млн грн, что втрое меньше, чем за соответствующий период прошлого года (466,83 млн грн).

Сокращение прибыли в первом полугодии было обусловлено увеличением расходов на резервы под ожидаемые кредитные убытки в 2,6 раза к аналогичному периоду 2019 года – до 1,34 млрд грн, а также убытком от курсовых разниц в размере 3,13 млрд грн, тогда как за аналогичный период прошлого года прибыль от курсовых разниц составила 1,46 млрд грн.

Указывается, что чистые процентные доходы банка за полгода составили 509,47 млн грн, а чистые комиссионные – 259,24, что соответственно в 1,6 раза и на 18,9% меньше, чем за январь-июнь 2019 года.

Активы "Укрэксимбанка" за первое полугодие выросли на 13,7% – до 159,6 млрд грн, в том числе денежные средства и их эквиваленты – на 5,7%, до 35,37 млрд грн, тогда как кредиты клиентам сократились на 1% – до 52,84 млрд грн.

Обязательства банка за этот период увеличились на 16,2% – до 152,67 млрд грн, в частности, средства клиентов – на 20,6%, до 93,04 млрд грн.

Собственный капитал "Укрэксимбанка" по итогам января-июня 2020 года уменьшился на 22,2% – до 6,93 млрд грн, уставный капитал остался неизменным (38,73 млрд грн).

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Как сообщалось, ранее заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова отмечала, что "Укрэксимбанку" потребуется докапитализация после правильного решения нового руководства признать убытки, понесенные из-за выданных до 2014 года плохих кредитов.

"Укрэксимбанк" создан в 1992 году, единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июля 2020 года по размеру общих активов "Укрэксимбанк" занимал 3 место (220,708 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.