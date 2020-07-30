Прибыль "Ощадбанка" за первое полугодие выросла в 29 раз

Чистая прибыль государственного "Ощадбанка" по итогам января-июня 2020 года составила 3,59 млрд грн, что в 28,8 раз выше этого показателя за аналогичный период 2019 года (124,9 млн грн).

Об этом свидетельствует обнародованная отчетность, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Чистая прибыль за второй квартал 2020 года составила 964,68 млн грн, что в 17,7 раз больше, чем за соответствующий период прошлого года (54,65 млн грн).

Прибыль от операций с инструментами, которые оцениваются по справедливой стоимости по итогам января-июня этого года составила 5,23 млрд, в то время как за аналогичный период прошлого года по этим операциям наблюдался убыток в 640,6 млн грн.

Чистые комиссионные доходы за первое полугодие составили 2 млрд грн, что на 3,3% больше, чем в первом полугодии 2019 года.

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Согласно отчету, обнародованному на сайте банка, его чистый процентный доход за полгода увеличился на 14% к аналогичному периоду прошлого года – до 3,38 млн грн.

Активы банка за отчетный период сократились на 9,8% – до 224,66 млрд грн, в то время как кредиты клиентам выросли на 4,7%, до 68,27 млрд грн.

Обязательства снизились на 12,2% – до 201,5 млрд грн, в свою очередь депозиты клиентов сократились на 10,69%, до 180,5 млрд грн.

Собственный капитал финучреждения за этот период увеличился на 18,28% – до 23,126 млрд грн.

Уставный капитал остался неизменным на уровне 49,47 млрд грн.

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов "Ощадбанк" занимал 2 место (310,78 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.