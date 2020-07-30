Суд ликвидировал задолжавшую "Укрэксимбанку" 3,4 миллиарда компанию

Суд утвердил отчет ликвидатора и ликвидировал ПАО "Электроприбор" в связи с банкротством.

Об этом свидетельствует решение Хозяйственного суда Киева от 22 июня, передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

"Материалами дела подтверждается правомерность составленного ликвидатором отчета и сведения ликвидационного баланса, согласно которым у ПАО "Электроприбор" отсутствуют денежные средства и имущественные активы, за счет которых можно было бы провести удовлетворения всех требований кредиторов", – сказано в постановлении суда.

Согласно судебным материалам, в процессе конкурсного были погашены кредиторские требования к ПАО "Электроприбор" на 55,2 млн грн.

В то же время, в утвержденный судом реестр требований кредиторов предприятия были в том числе включены требования "Укрэксимбанка" на 3,25 млрд грн (из них 3,24 млрд грн – требования четвертой очереди). Также суд отдельно утвердил требования "Укрэксимбанка", которые обеспечены залогом должника на сумму 155,5 млн грн.

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Согласно судебным материалам, ПАО "Электроприбор" было поручителем и ипотекодателем по долгам ООО "КоронАгро" (признано банкротом в июле 2017 года) перед "Укрэксимбанком". В ипотеку госбанку были переданы корпуса и нежилые помещения по адресу: г. Киев, ул. Глубочицкая, 17, залоговой стоимостью 155,5 млн грн.

По данным НКЦБФР, на конец 2017 года владельцем 93,8% акций ПАО "Электроприбор" была компания "Арпанет Холдингс Лимитед". В госреестре ее бенефициаром указан Александр Унинец.

По данным госреестра, конечным бенефициаром ООО "КоронАгро" является Виктор Тополов (экс-нардеп и экс-министр угольной промышленности).

Ранее Arpanet Holdings Limited связывали с женой Тополова, называя компанию одним из миноритариев KDD Group. Долговые обязательства KDD Group перед "Укрэксимбанком" достигали $168 млн.