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Соратник Медведчука Рабинович купил новый телеканал

Соратник Медведчука Рабинович купил новый телеканал

Бывший народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Бригинец продал свои корпоративные права на музыкальный телеканал O-TV депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадиму Рабиновичу.

Как сообщил сам Бригинец, сумма сделки составила 2,77 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на "Детектор медиа".

Новым владельцем 50% ООО "Музыкальный канал О-ТВ", которыми владел Александр Бригинец, стал Вадим Рабинович. Остальные 50% компании принадлежат Андрею Алешину, помощнику Рабиновича на общественных началах.

Бригинец рассказал, что пока был в Верховной Раде, назначенное его партнером руководство привело к тому, что долги О-TV составили около 10 млн грн.

"Соответственно, надо было искать инвестиции; что делать с каналом, чтобы он не обанкротился в очень короткий срок. В данном случае надо было искать покупателя, но для этого надо согласие другого партнера. Он не всегда проявлял согласие том или ином покупателю, тем более – их не особенно много в это время. Но мы все же нашли возможность", – рассказал Бригинец.

Он уточнил, что кандидатуру Вадима Рабиновича согласовали "под обещание", что канал будет оставаться музыкальным, будет действовать в соответствии с украинским законодательством и транслировать украинскую музыку.

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Напомним, что Вадим Рабинович до недавнего времени был совладельцем спутникового телеканала Rabinovich TV (ООО "Ньюс Нетворк"). Но в июне 2020 года он продал свою долю 50% киевскому ООО "Тауэр групп" (конечные бенефициарные владельцы – народный депутат от ОПЗЖ Вадим Столар и адвокат Сергей Турчинов). Остальные 50% принадлежат британской компании "Лонгера лимитед" (конечный бенефициарный владелец – Юрий Алексеенко).

Совладелец О-TV Андрей Алешин в 2017 году вместе с Иосифом Аксельруд стали совладельцами ООО "Медиасеть" – компании, владевшей лицензией на цифровое эфирное вещание в мультиплексе МХ-5 в Киеве с логотипом "Все новости". До них, с 2013 года, компанией владел холдинг "Мультимедиа инвест групп", владельцем которого называли Игоря Гужву, который планировал запустить на базе этой лицензии телеканал "Вести TV".

Иосиф Аксельруд и Андрей Алешин на тот момент были помощниками на общественных началах народного депутата Вадима Рабиновича.

Автор: 

Медведчук Віктор (360) купівля (1334) Рабінович Вадим (8) телебачення (405)


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Топ коментарі
+19
Как оказывается и "рЭволюционные потрИЕты" продаются.. Почему то совершенно не удивлен. В БПП тоже набирали кого придется как и в "слуги" на условиях личной преданности боссу ( но это временный нюанс).. Потому что ни той не другой "партии" не было, кроме как в регистрации минюста. Телевизор можно не включать, клацаешь по 60 каналам и везде или в 95% там ОПАЗЖопс или пропагандируемые им идеи раши. Блин и это на 7 году войны.. Ну и какая страна в состоянии отстоять свою независимость в таких вот условиях.
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30.07.2020 19:53 Відповісти
+17
http://nikvesti.com/news/politics/113984 В 80-х Рабинович обманул легендарную летчицу, за что получил 14 лет тюрьмы. Сообщается, якобы Вадим Рабинович узнал, что на одном из предприятий начался выпуск дефицитного линолеума повышенного качества. Войдя в доверие к своей землячке (Рабинович также из Харькова) - Валентине Гризодубовой, он убедил ее в том, что хочет реконструировать дом-музей семьи Гризодубовых в Харькове. Пожилая женщина выбила под это бесплатное выделение стройматериалов, включая линолеум, на миллионы рублей. Практически вся партия исчезла. А точнее - была продана Рабиновичем на черном рынке. Узнав об этом, Валентина Гризодубова написала заявление в милицию и Рабиновича, по информации издания, арестовали. Правда, через некоторое время выпустили. По одной из версий - после вмешательства КГБ. Но Рабинович вскоре попался на спекуляциях товарами. После чего, при активном участии Гризодубовой, дело в отношении его миллионных хищений стройматериалов, выделенных на музей семьи летчицы, наконец дошло до суда. Рабинович получил 14 лет тюрьмы. Хотя весь срок он не отсидел, а вышел в 1990 году. После https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A5/hodos-eduard/evrejskij-smerch-ili-ukrainskij-prikup-v-tridcatj-serebrenikov/152 Вадим Рабинович преподнес в дар государству Израиль 700-килограммовый золотой семисвечник. Чуть позже за это http://mignews.com.ua/sobitiya/inworld/916489.html площадь в Иерусалиме назвали именем украинского Рабиновича.
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30.07.2020 21:50 Відповісти
+15
Будут вам Киркорова и Лолиту Милявскую крутить
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30.07.2020 20:33 Відповісти
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Как оказывается и "рЭволюционные потрИЕты" продаются.. Почему то совершенно не удивлен. В БПП тоже набирали кого придется как и в "слуги" на условиях личной преданности боссу ( но это временный нюанс).. Потому что ни той не другой "партии" не было, кроме как в регистрации минюста. Телевизор можно не включать, клацаешь по 60 каналам и везде или в 95% там ОПАЗЖопс или пропагандируемые им идеи раши. Блин и это на 7 году войны.. Ну и какая страна в состоянии отстоять свою независимость в таких вот условиях.
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30.07.2020 19:53 Відповісти
Иуда продался за 30 серебренников.
Пойдешь за это всех христиан закидывать навозом?
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30.07.2020 23:22 Відповісти
А что иуда разве был христианином, а не предателем христа и типичным жидом?
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31.07.2020 03:54 Відповісти
Ты не путай "всех" с избранными!!!
Депутаты - это далеко не "все".
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31.07.2020 12:55 Відповісти
такой патриот, такой патриот!..)))
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30.07.2020 20:24 Відповісти
Какая партия - такие патриЁты.
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31.07.2020 12:56 Відповісти
И нахрена ему муз канал интересно, да еще с долгом в 10 лямов.
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30.07.2020 20:30 Відповісти
Будут вам Киркорова и Лолиту Милявскую крутить
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30.07.2020 20:33 Відповісти
а на 23 февраля, 9 мая, и тд и тп будут крутить Кобзона и ансамбль Александрова.
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30.07.2020 23:25 Відповісти
А православное ворьё ( бойки с подельниками) и прочая рашистска сепарня будут слушать этих дохляков .
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31.07.2020 13:48 Відповісти
Друзья, типа вы не понимаете, что эти каналы куплены не за деньги рабиновичей или даже мертвячуков. Все украинские каналы, с 2005 планомерно скупаются Газпромом т.е. ****** через подставных лиц. А теперь будет скупаться украинская земля. будете потом в ЕСПЧ доказывать, что это частная собственность типа врага. Суд всегда будет защищать ЧС.
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31.07.2020 12:03 Відповісти
Боргів наробив другий співвласник та "помощнік рабіновича на общєствєнних началах". ))) Як на мене, то схематоз віджиму 50% частки пливає як лайно на поверхні.
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31.07.2020 12:06 Відповісти
Люда. А де ж вагон? Де хлопці?
Пророк Самуїл. Гдє, гдє - в піздє! Смотрєть надо! (с)
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31.07.2020 13:10 Відповісти
А Алёшин - это надзиратель Рабиновича , когда тот сидел в тюрьме.
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30.07.2020 20:37 Відповісти
О-TV - це маргінальний нікому не відомий канал і таким він помре. Але от чергова зв'язка секти Вальцмана з його рідними ********* показова далі нікуди. Кооператив "Жидівське озеро" веде свою гру
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30.07.2020 21:18 Відповісти
не важко уявити що ти мелеш між своїми дітьми -дегенератами й такими ж батьками, які тебе таким жалюгідним породили, бо дай тут тобі волюто ще не те видав а так ти забаненим бути сцишся, хоча мабуть це все на що ти здатен
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31.07.2020 02:28 Відповісти
П_ц, запам'ятай! Ворогів у України було і буде тільки два. Перший - це московія - кацяпстан. Другий ворог, найнебезпечніший. Це тупі українські гниди, на кшалт тебе.
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31.07.2020 12:07 Відповісти
В него вольют денег и раскрутят.
Будет московская попса круглосуточно.
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31.07.2020 13:40 Відповісти
Чем больше выкачают денег с россии тем лучше.
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30.07.2020 21:44 Відповісти
http://nikvesti.com/news/politics/113984 В 80-х Рабинович обманул легендарную летчицу, за что получил 14 лет тюрьмы. Сообщается, якобы Вадим Рабинович узнал, что на одном из предприятий начался выпуск дефицитного линолеума повышенного качества. Войдя в доверие к своей землячке (Рабинович также из Харькова) - Валентине Гризодубовой, он убедил ее в том, что хочет реконструировать дом-музей семьи Гризодубовых в Харькове. Пожилая женщина выбила под это бесплатное выделение стройматериалов, включая линолеум, на миллионы рублей. Практически вся партия исчезла. А точнее - была продана Рабиновичем на черном рынке. Узнав об этом, Валентина Гризодубова написала заявление в милицию и Рабиновича, по информации издания, арестовали. Правда, через некоторое время выпустили. По одной из версий - после вмешательства КГБ. Но Рабинович вскоре попался на спекуляциях товарами. После чего, при активном участии Гризодубовой, дело в отношении его миллионных хищений стройматериалов, выделенных на музей семьи летчицы, наконец дошло до суда. Рабинович получил 14 лет тюрьмы. Хотя весь срок он не отсидел, а вышел в 1990 году. После https://litresp.ru/chitat/ru/%D0%A5/hodos-eduard/evrejskij-smerch-ili-ukrainskij-prikup-v-tridcatj-serebrenikov/152 Вадим Рабинович преподнес в дар государству Израиль 700-килограммовый золотой семисвечник. Чуть позже за это http://mignews.com.ua/sobitiya/inworld/916489.html площадь в Иерусалиме назвали именем украинского Рабиновича.
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30.07.2020 21:50 Відповісти
вряд ли тот семисвечник золотой. рабинович бы повесился (как в том анекдоте-поговорке). просто позолоченный.
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31.07.2020 13:04 Відповісти
Бенрефициары..акционеры..оффшоры..аксельруды...конечные владельцы... Как это всё остопи@дило. А продать канал за 100тыс.$.. Это трэш. И кому? Рабин..тьфу,блеать. Беспринципные "бригинцы"-герои нашего времени.
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30.07.2020 23:32 Відповісти
Кремль устроит мозговой штурм по всем каналам. Почти все каналы Украины принадлежат уже России. Было бы хорошо, чтобы люди не смотрели эти каналы и таким образом их уничтожить!
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30.07.2020 23:33 Відповісти
Уже лет 7 не смотрю зомбоящик. Одни уроды и зомбирование по нем по полам с рекламой
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30.07.2020 23:35 Відповісти
Психологическая война
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30.07.2020 23:35 Відповісти
Я би порадив патріотично налаштованим працівникам у керівництві СБУ поставити під контроль усі телеканали, що транслюються в Україні на контроль, стосовно застосування у їхніх трансляціях 25 кадра антидержавницького змісту.
Приблизно такого ж змісту, який був застосований фсб у трансляціях на українську аудиторію у агітації проти П.Порошенка перед виборами 6-го президента України.
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30.07.2020 23:43 Відповісти
Тю-уу...Та байки про 25-й кадр уже років 20 не згадують....
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30.07.2020 23:54 Відповісти
25-й кадр не працював навіть в аналоговому телебаченні. Мій колега давав з цього приводу інтерв'ю коли у 2004-му дехто щось побачив у кліпі кабздона.
А а цифровому ТБ не працює навіть ефективна московська розробка зразку 2004 року - діаспарантне кодування. Тому не сміши.
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31.07.2020 13:54 Відповісти
Суки, до виборів готуються....
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31.07.2020 01:49 Відповісти
Рабинович видимо будет там с утра до ночи крутить - вставай страна огромная.
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31.07.2020 02:34 Відповісти
Да ладно, быстренько переделает канал под очередную мозгомойку типа новостного и будет 24-ре часа в сутки рассказывать лохам-гоям про то что жоппоблок самая лучшая в мире партия. Ну а бригинец, мразь продажная, впрочем ничего нового для порохоскотов, если бывший глава секретариата президента порошенко стал жоппоблоковцем.
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31.07.2020 04:00 Відповісти
Сейчас показательно закроют помойку типа 112 или ньюс вана а потом просто под именем етого канала будет снова ето кацапское дерьмо
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31.07.2020 05:04 Відповісти
Так вони його ще й співатимуть! ))))) Умова продажу - канал залишається музичним!
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31.07.2020 12:03 Відповісти
Вор Рабинович подлежит водворению на место заключения в тюрьму-пусть досиживает недосиженное. Обманул лётчицуГризодубову-получи по бэйцам!
Второе- верни менору или внесси в Госбанк Украины стоимость 7 килограммов золота из котором её изготовили одесситы. Брагинцу нужно выписать медаль имени Петра Порошенко -"За освоение Донбасса" и "Взятие Жмэринки". А Медведчука -инициатора всех побед - утопить в речке Вонючке.
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31.07.2020 05:17 Відповісти
Не смог найти 10 млн? Депутат? Смешно.
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31.07.2020 08:10 Відповісти
Рабіновича спасло КДБ і його ж завербувало. А в опж ще один бивший зек (одержав термін за побиття хлопця)--медветчук,також КДБ спасло. Так що тільки дурні і прихильникі путіна слухають цих проповідників Да і бойко не відсидів за шахрайство і хабар за свої ВИШКІ. Хороша компанія--слухайте їх лохі.
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31.07.2020 08:20 Відповісти
Яущо ви їх слухаєте, то повідомте мені про що вони там мелють на тих каналах?
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31.07.2020 11:54 Відповісти
рамбинович не то покупает...доски закупай...всё поехали дальше.
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31.07.2020 10:27 Відповісти
Кремлевские мрази всё скупают инфо пространство, чтоб промывать мозги.
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31.07.2020 11:41 Відповісти
Пурга рабіновича під музику на музичному телеканалі... Сподіваюся усі ******* "7:40"?
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31.07.2020 11:51 Відповісти
Бригинец,это ото чмо с косичкой,что перед президентскими выборами на телеканалах Гриценко мочил.
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31.07.2020 12:26 Відповісти
Ще два виключно укераїнських правдивих та людяних ПЛЯДЕЙ на наші примітивні голови.Кожної тварі а по парі але не в ковчег на спасіння а на нас для здирання.
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31.07.2020 12:34 Відповісти
кандидатуру Вадима Рабиновича согласовали "под обещание", что канал будет оставаться музыкальным, будет действовать в соответствии с украинским законодательством и транслировать украинскую музыку.Источник: https://biz.censor.net/n3211092

Свежо предание...
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31.07.2020 12:55 Відповісти
---Повзуча гадина окупації ! / хто заволодіє засобома інформації -- той володітеме світом.../ Сьгодні УП/ Гонгадзе/ окуповано та костровано агентурою ліліпутіна: новоспеченим керманичем підкомісії ВР У з інформації .землепродавцем . ПОТУРАЄВИМ та емісаром. трубадуром /РУССКОГО МИРА / бужанським...Критичні соцвідгуків щодо цих запроданців не то що баняться .блокуються назавжди.../умудряються ще й висвітити на моніторі твою адресу. мовляв : ми знаємо .де тебе знайти !!! ГЕТЬ ТРУБАДУОРІВ ОКУПРАНТІВ путіна!!! ХАЙ ЖИВЕ СВОБОДА СЛОВА!!!
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31.07.2020 13:15 Відповісти
Еще заблокировали украинские спутниковые каналы, сделали платными.
И люди по селам теперь вынуждены смотреть российские бесплатные каналы.
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31.07.2020 13:42 Відповісти
Нафига козе баян?
Чтобы транслироваться на музыкальном канале Рабиновича!
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31.07.2020 13:48 Відповісти
А шо еще остались идиоты которые смотрят телеканалы и слушают пластинки на бабинных магнитофонах
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31.07.2020 13:53 Відповісти
домовлятися з жидомордою рабіновичем?? це навіть не смішно.
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31.07.2020 13:58 Відповісти
Рабиновичи они такие....палец в рот не клади -откусят! Скоро Украину переименуют в Рабиновичистан.
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31.07.2020 14:30 Відповісти

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