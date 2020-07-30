Соратник Медведчука Рабинович купил новый телеканал
Бывший народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Бригинец продал свои корпоративные права на музыкальный телеканал O-TV депутату от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадиму Рабиновичу.
Как сообщил сам Бригинец, сумма сделки составила 2,77 млн грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на "Детектор медиа".
Новым владельцем 50% ООО "Музыкальный канал О-ТВ", которыми владел Александр Бригинец, стал Вадим Рабинович. Остальные 50% компании принадлежат Андрею Алешину, помощнику Рабиновича на общественных началах.
Бригинец рассказал, что пока был в Верховной Раде, назначенное его партнером руководство привело к тому, что долги О-TV составили около 10 млн грн.
"Соответственно, надо было искать инвестиции; что делать с каналом, чтобы он не обанкротился в очень короткий срок. В данном случае надо было искать покупателя, но для этого надо согласие другого партнера. Он не всегда проявлял согласие том или ином покупателю, тем более – их не особенно много в это время. Но мы все же нашли возможность", – рассказал Бригинец.
Он уточнил, что кандидатуру Вадима Рабиновича согласовали "под обещание", что канал будет оставаться музыкальным, будет действовать в соответствии с украинским законодательством и транслировать украинскую музыку.
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Напомним, что Вадим Рабинович до недавнего времени был совладельцем спутникового телеканала Rabinovich TV (ООО "Ньюс Нетворк"). Но в июне 2020 года он продал свою долю 50% киевскому ООО "Тауэр групп" (конечные бенефициарные владельцы – народный депутат от ОПЗЖ Вадим Столар и адвокат Сергей Турчинов). Остальные 50% принадлежат британской компании "Лонгера лимитед" (конечный бенефициарный владелец – Юрий Алексеенко).
Совладелец О-TV Андрей Алешин в 2017 году вместе с Иосифом Аксельруд стали совладельцами ООО "Медиасеть" – компании, владевшей лицензией на цифровое эфирное вещание в мультиплексе МХ-5 в Киеве с логотипом "Все новости". До них, с 2013 года, компанией владел холдинг "Мультимедиа инвест групп", владельцем которого называли Игоря Гужву, который планировал запустить на базе этой лицензии телеканал "Вести TV".
Иосиф Аксельруд и Андрей Алешин на тот момент были помощниками на общественных началах народного депутата Вадима Рабиновича.
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Пойдешь за это всех христиан закидывать навозом?
Депутаты - это далеко не "все".
Пророк Самуїл. Гдє, гдє - в піздє! Смотрєть надо! (с)
Будет московская попса круглосуточно.
Приблизно такого ж змісту, який був застосований фсб у трансляціях на українську аудиторію у агітації проти П.Порошенка перед виборами 6-го президента України.
А а цифровому ТБ не працює навіть ефективна московська розробка зразку 2004 року - діаспарантне кодування. Тому не сміши.
Второе- верни менору или внесси в Госбанк Украины стоимость 7 килограммов золота из котором её изготовили одесситы. Брагинцу нужно выписать медаль имени Петра Порошенко -"За освоение Донбасса" и "Взятие Жмэринки". А Медведчука -инициатора всех побед - утопить в речке Вонючке.
Свежо предание...
И люди по селам теперь вынуждены смотреть российские бесплатные каналы.
Чтобы транслироваться на музыкальном канале Рабиновича!