"Райффайзен Банк Аваль" сократил чистую прибыль на 13%

Чистая прибыль АО "Райффайзен Банк Аваль" по итогам января-июня 2020 года составила 2,07 млрд грн, что на 13,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (2,38 млрд грн).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Чистая прибыль банка за второй квартал 2020 года составила 1,03 млрд грн, что на 20,9% меньше, чем за апрель-июнь прошлого года (1,3 млрд грн).

Чистые процентные доходы банка за полгода выросли на 5,3% к соответствующему периоду годом ранее – до 3,72 млрд грн, а чистые комиссионные – на 5,9%, до 1,2 млрд грн.

Вместе с тем убытки от модификации финансовых активов составили 211,25 млн грн, тогда как за январь-июнь прошлого года банк зафиксировал 28,75 млн грн прибыли по этому показателю.

Активы Райффайзен Банка Аваль за шесть месяцев выросли на 8,2% – до 97,2 млрд грн, в том числе денежные средства и их эквиваленты – в полтора раза, до 20,47 млрд грн, а кредиты клиентам сократились на 7,1% – до 44,01 млрд грн.

Обязательства банка за этот период увеличились на 17,6% – до 82,06 млрд грн, в том числе перед клиентами – на 18,5%, до 79,12 млрд грн.

Собственный капитал банка вырос на 13,6% до 15,14 млрд грн, а уставный капитал остался неизменным (6,15 млрд грн).

Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.

Согласно данным НБУ, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов Райффайзен Банк Аваль занимал 5-е место (100,896 млрд грн) среди 75 действовавших банков.

Как сообщал БизнесЦензор, "Райффайзен Банк Аваль" сохранит нынешний бренд, но будет использовать для нового позиционирования короткое название "Райф".