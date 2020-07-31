"Райффайзен Банк Аваль" сократил чистую прибыль на 13%
Чистая прибыль АО "Райффайзен Банк Аваль" по итогам января-июня 2020 года составила 2,07 млрд грн, что на 13,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (2,38 млрд грн).
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Чистая прибыль банка за второй квартал 2020 года составила 1,03 млрд грн, что на 20,9% меньше, чем за апрель-июнь прошлого года (1,3 млрд грн).
Чистые процентные доходы банка за полгода выросли на 5,3% к соответствующему периоду годом ранее – до 3,72 млрд грн, а чистые комиссионные – на 5,9%, до 1,2 млрд грн.
Вместе с тем убытки от модификации финансовых активов составили 211,25 млн грн, тогда как за январь-июнь прошлого года банк зафиксировал 28,75 млн грн прибыли по этому показателю.
Активы Райффайзен Банка Аваль за шесть месяцев выросли на 8,2% – до 97,2 млрд грн, в том числе денежные средства и их эквиваленты – в полтора раза, до 20,47 млрд грн, а кредиты клиентам сократились на 7,1% – до 44,01 млрд грн.
Обязательства банка за этот период увеличились на 17,6% – до 82,06 млрд грн, в том числе перед клиентами – на 18,5%, до 79,12 млрд грн.
Собственный капитал банка вырос на 13,6% до 15,14 млрд грн, а уставный капитал остался неизменным (6,15 млрд грн).
Райффайзен Банк Аваль основан в 1992 году. Крупнейшие акционеры – Raiffeisen Bank International с 68,28% акций и ЕБРР с 30%.
Согласно данным НБУ, на 1 июня 2020 года по размеру общих активов Райффайзен Банк Аваль занимал 5-е место (100,896 млрд грн) среди 75 действовавших банков.
Как сообщал БизнесЦензор, "Райффайзен Банк Аваль" сохранит нынешний бренд, но будет использовать для нового позиционирования короткое название "Райф".
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