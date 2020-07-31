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Совет НБУ уволил еще одного заместителя главы регулятора

Совет НБУ уволил еще одного заместителя главы регулятора

Совет Национального банка Украины (НБУ) на внеочередном заседании 31 июля согласовал увольнение заместителя главы центробанка, который курировал сферу платежных систем и денежного оборота, Сергея Холода с 3 августа на основании его заявления об уходе по собственному желанию.

Об этом сообщил член Совета НБУ Виталий Шапран, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, на место Холода никто не назначен.

После назначения нового замглавы по представлению главы НБУ Кирилла Шевченко у него вместе с новыми членами правления будет фактическое большинство, так как голос главы является решающим при равенстве голосов.

Как сообщалось, ранее Совет Национального банка Украины отказался внести в повестку дня вопрос о назначении Олега Чурия замглавы НБУ на повторный срок в 7 лет по представлению на то время главы НБУ Якова Смолия. 22 июля на его место уже по представлению нового главы НБУ Кирилла Шевченко был назначен Юрий Гелетий, который входил в набсовет "Укргазбанка" в то время, когда ним руководил нынешний глава Нацбанка.

Кроме того, 28 июля из НБУ уволился Директор юридического департамента Олег Заморский.

Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".

НБУ (9370) Рада НБУ (150)


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Выставили Холода на мороз...
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31.07.2020 12:02 Відповісти
Министр экономического развития Петрашко анонсировал начало реорганизации государственного резерва Украины. Цель в общем понятна - скрыт факты расхищения запасов. Схема примитивна - реорганизация, сдача бумажной документации в архив, потеря в архиве после прорыва очередной трубы.
ОПУ начинает подготовку к операции снятия руководителя Счетной палаты Украины Валерия Пацкана. Причина - "чрезмерный" интерес к использованию денег из фонда борьбы с CОVID-19 и обмен этой информацией со структурами МВФ. Напоминаем, аудит данного фонда на предмет правильности использования - одно из требований меморандума с МВФ.
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31.07.2020 14:49 Відповісти
Слуги Бени рулят вовсю

Из Нацбанка увольняют замглавы Холода - Цензор.НЕТ 901
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31.07.2020 12:51 Відповісти
Сейчас такая жара пойдет в турборежиме: сначала напечатают 400 млрд гривен, чтобы закрыть дыру в бюджете 2020, потом начнут олигархам прощать их многомиллиардные долги. Но самое смешное, что за весь этот цирк заплатят из своего кармана сходившие на выборы по-приколу: ни у них, ни у их детей и внуков в ближайшее десятилетие точно не будет даже того уровня жизни, который был в 2018-2019-х годах, поскольку забраться в жопу легко, а выбраться из нее совсем непросто.
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31.07.2020 12:59 Відповісти
Коломойський рулить.
Погодився прийняти з рук зеленськго Нацбанк, як компенсацію за "привата".
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31.07.2020 13:35 Відповісти
Что и следовало ожидать. Вслед за главным юристом, который вёл дела против Коломойского.
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31.07.2020 13:39 Відповісти
Зеленые готовятся осчастливить зебилов! Плохи дядьки не печатали грошей- зебилы поисдержались. Теперь сбудется мечта дегенератов. Денег будет завались, только пенсия будет эквивалентной килу тараньки.
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31.07.2020 18:43 Відповісти

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