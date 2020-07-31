Совет НБУ уволил еще одного заместителя главы регулятора

Совет Национального банка Украины (НБУ) на внеочередном заседании 31 июля согласовал увольнение заместителя главы центробанка, который курировал сферу платежных систем и денежного оборота, Сергея Холода с 3 августа на основании его заявления об уходе по собственному желанию.

Об этом сообщил член Совета НБУ Виталий Шапран, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, на место Холода никто не назначен.

После назначения нового замглавы по представлению главы НБУ Кирилла Шевченко у него вместе с новыми членами правления будет фактическое большинство, так как голос главы является решающим при равенстве голосов.

Как сообщалось, ранее Совет Национального банка Украины отказался внести в повестку дня вопрос о назначении Олега Чурия замглавы НБУ на повторный срок в 7 лет по представлению на то время главы НБУ Якова Смолия. 22 июля на его место уже по представлению нового главы НБУ Кирилла Шевченко был назначен Юрий Гелетий, который входил в набсовет "Укргазбанка" в то время, когда ним руководил нынешний глава Нацбанка.

Кроме того, 28 июля из НБУ уволился Директор юридического департамента Олег Заморский.

Напомним, 16 июля Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского и назначала главой Национального банка Украины Кирилла Шевченко, который в последние годы возглавлял государственный "Укргазбанк".