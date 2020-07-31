НБУ ухудшил ожидания по росту госдолга в этом году

Национальный банк Украина в июльском инфляционном отчете ухудшил ожидания роста государственного долга Украины в 2020 году до 62% ВВП, хотя в апрельском прогнозе этот показатель ожидался на уровне 60% ВВП.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Государственный и гарантированный государством долг в 2020 году вырастет до 62% ВВП из-за наращивания дефицита бюджета, падения номинального ВВП, а также более слабого, нежели в конце прошлого года, обменного курс гривни", - сообщает НБУ.

Согласно ожиданиям Нацбанка, в дальнейшем госдолг будет снижаться на 2-3 процентных пункта ежегодно за счет роста экономики и взвешенной фискальной политики.

Как сообщал БизнесЦензор, совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в июне 2020 года вырос на 59,71 млрд грн в гривневом эквиваленте или на $2,89 млрд в долларовом.

Напомним, в июне Украина получила первый транш по новой программе от МВФ на $2,1 миллиарда, а также 500 млн евро от ЕС по четвертой программе макрофинансовой помощи.

Как сообщалось, по данным Минфина, совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в мае в эквиваленте в национальной валюте вырос на 0,59% – до 2 209,46 млрд грн, а в эквиваленте в иностранной валюте – на 0,83%, до $82,12 млрд.

В апреле государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в иностранной валюте вырос на 1,3% – до $81,4 млрд, тогда как в гривне уменьшился на 2,7% – до 2 196 млрд грн.

Совокупный государственный долг Украины в марте 2020 года снизился на 3,62% в долларовом эквиваленте – до $80,38 млрд, а в гривневом вырос на 10,15% и составил 2 255 млрд грн.

По итогам 2019 года совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в эквиваленте в национальной валюте уменьшился на 7,84% или на 170,2 млрд грн – до 1 триллиона 998,3 млрд грн. В то же время в эквиваленте в иностранной валюте долг вырос на 7,71% и на конец года достиг $84,4 млрд.