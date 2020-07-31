Суд снял арест с имущества судостроительного завода "Океан"

Печерский районный суд Киева снял арест с целостного имущественного комплекса ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан".

Соответствующее постановление суд принял 24 июля, рассмотрев ходатайство владельца завода Василия Капацыны, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В решении суда отмечается, что "прокуратура не предоставила доказательств того, что арест был необходим".

Как сообщалось, арест на имущественный комплекс завода был наложен в январе 2020 года по инициативе Офиса генерального прокурора в рамках расследования дела об искусственном доведении до банкротства и незаконных сделок с имуществом предприятия.

Целостный имущественный комплекс завода со стартовой стоимостью 1,1 млрд грн был продан на втором повторном аукционе 3 декабря 2018 года за 122,2 млн грн ООО "Торговый дом "Аннона" – главе комитета кредиторов "Океана", владельцем и директором которого является Игорь Волошин, племянник бывшего начальника Николаевского морского торгового порта Василия Капацыны.

Изначально стартовая цена предприятия составляла 1,8 миллиарда гривен, но после нескольких несостоявшихся аукционов перед торгами она снизилась до 1,16 миллиарда гривен. Сами торги проходили со снижением начальной стоимости.

В то время генпрокурор Юрий Луценко в сентябре 2017 года заявлял о намерении вернуть в госсобственность завод "Океан". 5 апреля 2017 года Генпрокуратура Украины объявила в розыск группу лиц, подозреваемых в доведении завода "Океан" до банкротства и нанесении ему убытков на 1,5 млрд грн.

ПАО "Николаевский судостроительный завод "Океан" (до апреля 2011 года - "Вадан Ярдс Океан", до декабря 2008 года - Damen Shipyard's Okean, до февраля 2001 года - "Судостроительный завод "Океан") специализируется на производстве и ремонте контейнеровозов, танкеров, буксиров, барж водоизмещением до 350 тыс. тонн.

В ноябре 2013 года Хозяйственный суд Николаевской области признал банкротом ПАО "НСЗ "Океан" по ходатайству близкой, по некоторым данным, к владельцу "Смарт-Групп" Вадиму Новинскому ООО "Консалтинг-Гамма".