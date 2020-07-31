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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмин распределил регионы на 4 зоны для введения новых правил карантина

Кабмин распределил регионы на 4 зоны для введения новых правил карантина

Возглавляемая премьер-министром Денисом Шмыгалем Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на своем заседании в пятницу, 31 июля, установила новые уровни эпидемической опасности распространения COVID-19 в отдельных регионах, к которым теперь привязаны карантинные ограничения.

Как передает БизнесЦензор, об этом министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил на своей странице в сети Fecebook.

В итоге в так называемый "красный" список вошли города Луцк и Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

К "оранжевому" уровню угрозы распространения коронавируса отнесены:

Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области, Луцкий и Любашевский районы Волынской области, Тисменницкий район Ивано-Франковской области, Николаевский, Перемышльский и Пустомитивский районы Львовской области, а также Бучацкий район Тернопольской области.

В "желтый" список вошли:

  • Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицький районы Винницкой области;
  • Нововолынск, Гороховский, Кверцивский, Маневицкий и Терейский районы Волынской области;
  • города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области;
  • города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;
  • город Яремче, Богородчанский, Городенивский, Косовский и Наддвирнянский районы Ивано-Франковской области;
  • Жовковский, Яворивский и Каменно-Бугский районы Львовской области;
  • Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области;
  • Глибоцкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

"Это решение начнет работать с 3 августа. Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет встречаться еженедельно по пятницам и обновлять данные, которые будут действовать с понедельника следующей недели", – уточнил Немчинов.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров продлил адаптивный карантин в стране до 31 августа, установив четыре зоны действия ограничений, в зависимости от уровня заболеваемости.

В зависимости от эпидемиологической ситуации все регионы разделены на несколько зон: зеленый, желтый, оранжевый и красный по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.

Зеленая зона предусматривает:

  • пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;
  • проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;
  • кинотеатры с заполненностью до 50%;
  • перевозку пассажиров только в пределах сидячих мест.

Желтая зона (+ограничения зеленой) предусматривает запрет:

  • посещенияе учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

В оранжевой зоне (+ ограничения желтой) запрещается:

  • деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
  • деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
  • плановые госпитализации в больницах;
  • работа спортзалов, фитнес-центров, учреждения культуры;
  • прием новых смен в детские лагеря;
  • ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

В Красной зонн (+ограничения оранжевой) запрещается:

  • работа общественного транспорта;
  • посещение учебных заведений;
  • деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Автор: 

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Кажуть що в Тернополі хворих мало, просто лікарі собі так заробляли - фальшували статистику, записували людям лікарняні якщо вони погоджувалися отримати діагноз ковід. Догралися, придурки!
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31.07.2020 23:15 Відповісти
Эти действия незаконны. К примеру, чтобы остановить транспорт, нужно ввести чрезвычайное положение. И меры городов буду правы, если не будут исполнять этого. Карантин не вечный и этот "цирк" при власти также. Потом эти же мерам в судах отвечать почему они выполяли указы какой-то структуры с непонятным юридическим статусом Государственной комиссией ТЭБ и ЧС .
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01.08.2020 10:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=WLafQIIHKjU

800 тисяч людей в Берліні
а Ви й далі сидіть у зонах
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01.08.2020 18:12 Відповісти

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