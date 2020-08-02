Turkish Airlines возобновила полеты из Стамбула в Харьков

Авиакомпания Turkish Airlines после перерыва длительностью 4,5 месяца возобновила прямые регулярные рейсы из Стамбула в Харьков.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Первый самолет турецкого авиаперевозчика прибыл в Украину с загрузкой 67% и вылетел обратно без единого свободного места.

Turkish Airlines будет летать в Харьков четыре раза в неделю по смешанному расписанию. По понедельникам и пятницам авиакомпания будет выполнять рейсы вечером, по средам и воскресеньям - утром. Это позволит расширить число возможных стыковок в Стамбуле для рейсов из Харькова и в Харьков.

В июле Turkish Airlines возобновила полеты из Стамбула в Киев, Львов и Одессу. 2 августа авиакомпания также вернется на маршруты Стамбул-Запорожье и Стамбул-Херсон.

Из Харькова Turkish Airlines предлагает стыковки в Стамбуле в курортные города Турции - Даламан, Анталию, Бодрум, Измир и Аланью. Время между рейсами составляет от 1 часа 40 минут до 4,5 часов.

Также пассажиры могут вылететь в города Америки, однако данные стыковки доступны не во все дни.

Среди доступных аэропортов США есть Нью-Йорк, Бостон, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго, Вашингтон, Майами, Атланта, Хьюстон. Время пересадки составляет от 1 часа 5 минут до 3 часов 5 минут в зависимости от направления.

В настоящий момент Стамбул является единственным хабом, через который можно вылететь из Украины в США большинству обладателей американских виз. Это связано с тем, что президент США Дональд Трамп еще весной запретил поездки в США большинству иностранцев из аэропортов Шенгенской зоны или с пересадкой в таких аэропортах.

По пути из США в Украину при планировании длительной пересадки пассажиры могут пройти ПЦР-тестирование на коронавирус в аэропорту Стамбула. Поскольку США входит в красную зону по классификации Минздрава Украины, все прибывающие в Украину из этой страны, в том числе с пересадкой, должны отправиться на 14-дневную самоизоляцию.

Освобождаются от нее те, кто пройдет ПЦР-тестирование с негативным результатом в Украине или предоставит справку о прохождении ПЦР-тестирования, сделанного за границей не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.