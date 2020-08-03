Цены на нефть снизились до $43,4 за баррель

Котировки нефти снижаются в понедельник на опасениях о снижении спроса на сырье в связи с продолжающимся ростом заболеваемости COVID-19 в мире, при том, что страны ОПЕК+ начинают восстанавливать добычу.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Утром понедельника октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,34%), до $43,37 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,27 (0,6%).

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на Нью-йоркской товарной бирже NYMEXна $0,2 (0,5%), до $40,07 за баррель. За предыдущую сессию цена контракта выросла на $0,35 (0,9%).

В июле Brent подорожала более чем на 5%, WTI - на 2,6%.

Пандемия COVID-19 остается "самым важным фактором, ограничивающим спрос на нефть", с учетом экспоненциального роста заболеваемости и числа смертей, отмечают эксперты AxiCorp.

С начала пандемии в мире число инфицированных коронавирусом COVID-19 достигло 18 017 056 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Умер 688 351 заболевший, излечились более 10,6 млн.

Страны ОПЕК+ с 1 августа начинают реализацию второго этапа сделки, предполагающего частичное восстановление добычи нефти - на 2 млн баррелей в сутки, однако объем дополнительных поставок на рынке ожидается меньше ввиду компенсаций со стороны стран, которые не полностью выполняли соглашение в минувшие три месяца.

Число действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на 1 единицу, до 180 установок, свидетельствуют данные Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу. Количество действующих установок в настоящее время на 590 единиц меньше, чем годом ранее.