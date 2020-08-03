В Украине за сутки обнаружили 990 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утром 3 августа обнаружили 990 новых случаев коронавируса.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество зафиксированных случаев коронавируса в Украине составляет 73158. Из них летальны случаев – 1738, случаев выздоровления – 39876, продолжают болеть 31544 человека.

Наибольшее количество выявленных случаев коронавируса наблюдается во Львовской области – 9921, Киеве – 8554, Ривненской области – 6270, Черновицкой – 6143, Закарпатской – 5318.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утром 1 августа обнаружили 1172 новых случая коронавируса.

Днем ранее, 31 июля сообщалось о 1090 инфицированных, 30 июля зафиксирован абсолютный антирекорд - 1197 новых заразившихся, 29 июля сообщалось о 1022 новых случая заболевших Covid-19, 28 июля о - 919 случаях, 27 июля - о 807 инфицированных.