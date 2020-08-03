Продажи новых легковых автомобилей в июле выросли на 10%

В течение июля 2020 года украинцы приобрели и зарегистрировали 8,4 тыс. новых легковых автомобилей, сообщает "Укравтопром".

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укравтопрома" сообщает БизнесЦензор.

По сравнению с прошлым годом июльский спрос на новые авто в Украине вырос на 10 процентов.

Самой популярной маркой месяца стала Renault. В июле свои первые регистрационные номера получили 1440 машин этой французской марки. Свой результат годичной давности Рено улучшила на 20 процентов.

Второе место у Toyota, июльский показатель продаж которой вырос на 10% до 1147 шт.

На третьем месте Skoda, реализовавшая за месяц – 457 машин, при этом на треть отстав от своего прошлогоднего результата.

С 6-процентным падением в годовом исчислении четвертую позицию занял Hyundai – 442 авто.

Замыкает пятерку лидеров KIA – 429 авто (-28%).

Также в ТОП-10 июльского рынка вошли: Volkswagen – 361 шт. (+7%); Peugeot – 352 шт. (+113%); Suzuki – 351 шт. (+36%); Nissan – 332 шт. (-32%); Mazda – 279 шт. (+20%).

Бестселлером месяца стал автомобиль Renault Sandero, в активе которого 549 регистраций.

Всего с начала года свои первые регистрационные номера получили 45,5 тыс. новых легковых авто, что на 2% меньше относительно аналогичного периода прошлого года.