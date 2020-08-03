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Нацкомиссия снизила "зеленые тарифы" на электроэнергию

Нацкомиссия снизила

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пересмотрела "зеленые" тарифы для СЭС и ВЭС в соответствии с подписанным президентом 31 июля законом №810-IX.

Соответствующее постановление об установлении зеленых тарифов на электроэнергию и надбавки к ним за использование оборудования украинского производства принято НКРЭКУ на заседании 1 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это техническое решение, принимаемое на выполнение вступившего сегодня в силу закона (№810-IX, – ред.). Во избежание разрыва во времени необходимо его принять", – отметила на заседании комиссии и.о. главы НКРЭКУ Оксана Кривенко.

В обосновании к проекту постановления отмечено, что, учитывая предусмотренные с 1 августа законом об условиях поддержки ВИЭ понижающие коэффициенты к установленным ранее зеленым тарифам, возникает необходимость их перерасчета для субъектов хозяйственной деятельности.

В результате, учитывая предусмотренную законодательством градацию размера зеленых тарифов в зависимости от времени введения в эксплуатацию, для большинства СЭС установлен зеленый тариф в размере 3,83 грн за кВт-ч (без НДС). Самый высокий тариф – 7,37 грн за кВт-ч – предусмотрен в частности, для СЭС, установленных одними из первых. Самый низкий – 3,29 грн за кВт-ч.

Для СЭС, вмонтированных на крышах или фасадах зданий и введенных в эксплуатацию после 30 июля 2015 года, тариф установлен в размере 4,54 грн за кВт-ч (около 200 объектов).

Для ряда СЭС установлены надбавки 5% и 10% за использование украинского оборудования.

Для подавляющего большинства ВЭС тариф составляет 2,82 грн за кВт-ч. или 3,39 грн за кВт-ч.

Всего в проекте постановления указаны 780 субъектов хозяйствования, владеющих СЭС, и 27 субъектов, производящих электроэнергию из энергии ветра.

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Как сообщалось, 31 июля президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", в тот же день он был опубликован.

Законопроект предусматривает снижение тарифов для СЭС на 15%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации срока их действия. Также законом предусмотрено постепенное введение ответственности за небаланс фактических и прогнозных графиков производства электроэнергии для всех производителей из возобновляемых источников энергии.

При этом ко второму чтению в законопроект были внесены существенные правки.

В частности, в законодательство введено понятие предприятий "зеленой" электрометаллургии, использующих электроэнергию для производства продукции в объеме на менее 50 тысяч тонн в год. Для таких предприятий будет установлен отдельный тариф на передачу электроэнергии, который не учитывает расходы оператора системы передачи на выплаты производителям по "зеленому тарифу".

В то же время законом предусмотрено, что Кабмин будет предусматривать в госбюджете расходы на финансовую поддержку гарантированном покупателю для оплаты электрической энергии по "зеленому тарифу" в размере не менее 20% прогнозной выработки электрической энергии из альтернативных источников на соответствующий год.

Подробнее читайте в материале БизнесЦензор: Як Рада змінила привала для "зеленої" генерації під олігархів

Автор: 

СЕС (86) вітряк (80) електроенергія (4290) НКРЕКП (1445) Зелений тариф (333) Електрика (1240)


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Правительство и Президент так снизило тарифы , через НКРЕ, для населеления и производства, что денег на рынке нет , что бы покупать "Зе" э/э по таким "заниженым" ценам, они даже сократли производство не дорогой атомной э/э , что бы ее "понизить",банкротя гос.предприятие "Энергоатом", а как следствие этого "понижение"народ должен доплачивать с бюджета, вместо того, что бы еще больше получать налогов от производства э/э, так власть и олигархи организовали бизнес "Зе"э/э,завезли огромное колличество не безвредных солн.батарей заплатив миллиарлы $ иностранцам , а потом их надо утилизировать, вместо того, что бы раз есть спрос организовать производство внутри страны,мелкому и среднему бизнесв, теперь не удивительно, что с этой властью украинцы будут пожизненно пратить дань иностранцам и олигархам в виде высоких тарифов, вместо того, что бы самим зарабатывать, а для этого нужно не повышать и не "понижать", тарифы, а сделать их рыночными допустив к произволсту и рынку продаж не олигархов, а население, мелкий и средний бизне тогда и тарифы под ростом производства упадут до уроня Европейских (5-6) центов,и налогов в бюджет больше будет, а не додумались тратить деньги из бюджета на бизнес, это что гос.бизнес - это власть за откаты тратит народные деньги на свой бизнес, а потом острова за границей покупает, а население без бизнеса,работы и пенсий , образования и медицыны.
Кстати почему власти , как она говорит не поставить Европейские рыночные цены на э/э, а это 5-6 центов, а не 13,5 как на уголь Амстердам +, или газ Дюссельдорф +, так где же они будут зарабатывать себе на острова?
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03.08.2020 16:22 Відповісти
Так вот, скажи пете шыкаладному спасибо. С 6% 2014 до 18% в 2020. С твоего и моего, лошар кармана. Ау, где любители мальдивского чуда?
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03.08.2020 18:20 Відповісти
Они все доводили государсво до банкротства, а напрод до нищеты, их всех можно поблагодарить ..., началось при Януковиче, когда Клюев взял кредит в гос.банках 3 миллрд.по 8 на Зе э/э. на станции в Крыму, так еще у Китая взял товарный кредит под гос.гарантии , котрый Порошенко с Гонаревой вернули Китаю, а станция и Кюев в Крыму остались вместе с гарантиями по безопасности согласно Будапештского меморандума, который Китай тоже поддерживал, а деньги забрал, как и все остальные "гаранты", которые тоже с нас % качают.
Только Януковича нет у власти, Порошенка тоже, уже Крыма и Донбасса нет, есть новый президент Зеленский, который еще усугубил ситуацию, подписал закон о компенсацию из бюджета олигархическому бизнесу Клюева, который частично забрали другие олигархи и значительно расширели за год президенства Зеленского по поставке Зе э/э по завышенным, монопольным не рыночным ценам в тот момент, когда в Европе в 2, 5 раза цена дешевле так еще в бюджет налоги могли поступать, а не красть из него, если бизнесом занималось население, а не олигархи и власть.
Естественно из за отсутствия контроля со стороны народа они крадут и уничтожают государство и народ, что бы за счет народа иметь все,покупать острова для жизни в Италии, как Богуслаев, продав Мотросич, как Порошенко имеет недвижимость в Испании,а Зеленнский в Италии.
Они живут все за границей, а деньги зарабатывают в Украине на народе на государстве,ине отвечают перед народо за свои действия, вот потому Украина самая бедная страна, потому, что нами управляют де факто не украинцы,а иностранцы, олигархи все они пирамидщики, так званые соросята.
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03.08.2020 19:39 Відповісти
главная проблема не соросята, а **************.
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03.08.2020 21:32 Відповісти
Так это одно и тоже возьми хоть кого из их , они и с теми и с этим, и с Россией партнеры и с западом у их только плохие это украинский народ или нарды, бедняки, которые наполняют бюджет.
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03.08.2020 22:31 Відповісти
Предприятий "зеленой" электрометаллургии - бенины интересы вообще без палева протянули. Логично, что "зеленая" электрометаллургии должна была бы, судя по названию, как раз покупать "зеленую" э/э по "зеленому" тарифу, а нет же - в тарифах на передачу "зеленой" составляющей как раз нет... То есть это не "зеленая", а какая-то совсем "НЕзеленая" металлургия
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03.08.2020 18:29 Відповісти
непонятно что они насчитали и как насчитали, почему у одних тариф больше а у других меньше. тариф должен быть одинаковым и понятным.

в Украине такой тариф должен быть с привязкой к стоимости основной электроэнергии (тоесть атомной) с коэффициентом около х5
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03.08.2020 22:41 Відповісти

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