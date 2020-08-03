Нацкомиссия снизила "зеленые тарифы" на электроэнергию
Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пересмотрела "зеленые" тарифы для СЭС и ВЭС в соответствии с подписанным президентом 31 июля законом №810-IX.
Соответствующее постановление об установлении зеленых тарифов на электроэнергию и надбавки к ним за использование оборудования украинского производства принято НКРЭКУ на заседании 1 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Это техническое решение, принимаемое на выполнение вступившего сегодня в силу закона (№810-IX, – ред.). Во избежание разрыва во времени необходимо его принять", – отметила на заседании комиссии и.о. главы НКРЭКУ Оксана Кривенко.
В обосновании к проекту постановления отмечено, что, учитывая предусмотренные с 1 августа законом об условиях поддержки ВИЭ понижающие коэффициенты к установленным ранее зеленым тарифам, возникает необходимость их перерасчета для субъектов хозяйственной деятельности.
В результате, учитывая предусмотренную законодательством градацию размера зеленых тарифов в зависимости от времени введения в эксплуатацию, для большинства СЭС установлен зеленый тариф в размере 3,83 грн за кВт-ч (без НДС). Самый высокий тариф – 7,37 грн за кВт-ч – предусмотрен в частности, для СЭС, установленных одними из первых. Самый низкий – 3,29 грн за кВт-ч.
Для СЭС, вмонтированных на крышах или фасадах зданий и введенных в эксплуатацию после 30 июля 2015 года, тариф установлен в размере 4,54 грн за кВт-ч (около 200 объектов).
Для ряда СЭС установлены надбавки 5% и 10% за использование украинского оборудования.
Для подавляющего большинства ВЭС тариф составляет 2,82 грн за кВт-ч. или 3,39 грн за кВт-ч.
Всего в проекте постановления указаны 780 субъектов хозяйствования, владеющих СЭС, и 27 субъектов, производящих электроэнергию из энергии ветра.
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Как сообщалось, 31 июля президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", в тот же день он был опубликован.
Законопроект предусматривает снижение тарифов для СЭС на 15%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации срока их действия. Также законом предусмотрено постепенное введение ответственности за небаланс фактических и прогнозных графиков производства электроэнергии для всех производителей из возобновляемых источников энергии.
При этом ко второму чтению в законопроект были внесены существенные правки.
В частности, в законодательство введено понятие предприятий "зеленой" электрометаллургии, использующих электроэнергию для производства продукции в объеме на менее 50 тысяч тонн в год. Для таких предприятий будет установлен отдельный тариф на передачу электроэнергии, который не учитывает расходы оператора системы передачи на выплаты производителям по "зеленому тарифу".
В то же время законом предусмотрено, что Кабмин будет предусматривать в госбюджете расходы на финансовую поддержку гарантированном покупателю для оплаты электрической энергии по "зеленому тарифу" в размере не менее 20% прогнозной выработки электрической энергии из альтернативных источников на соответствующий год.
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Кстати почему власти , как она говорит не поставить Европейские рыночные цены на э/э, а это 5-6 центов, а не 13,5 как на уголь Амстердам +, или газ Дюссельдорф +, так где же они будут зарабатывать себе на острова?
Только Януковича нет у власти, Порошенка тоже, уже Крыма и Донбасса нет, есть новый президент Зеленский, который еще усугубил ситуацию, подписал закон о компенсацию из бюджета олигархическому бизнесу Клюева, который частично забрали другие олигархи и значительно расширели за год президенства Зеленского по поставке Зе э/э по завышенным, монопольным не рыночным ценам в тот момент, когда в Европе в 2, 5 раза цена дешевле так еще в бюджет налоги могли поступать, а не красть из него, если бизнесом занималось население, а не олигархи и власть.
Естественно из за отсутствия контроля со стороны народа они крадут и уничтожают государство и народ, что бы за счет народа иметь все,покупать острова для жизни в Италии, как Богуслаев, продав Мотросич, как Порошенко имеет недвижимость в Испании,а Зеленнский в Италии.
Они живут все за границей, а деньги зарабатывают в Украине на народе на государстве,ине отвечают перед народо за свои действия, вот потому Украина самая бедная страна, потому, что нами управляют де факто не украинцы,а иностранцы, олигархи все они пирамидщики, так званые соросята.
в Украине такой тариф должен быть с привязкой к стоимости основной электроэнергии (тоесть атомной) с коэффициентом около х5