Нацкомиссия снизила "зеленые тарифы" на электроэнергию

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пересмотрела "зеленые" тарифы для СЭС и ВЭС в соответствии с подписанным президентом 31 июля законом №810-IX.

Соответствующее постановление об установлении зеленых тарифов на электроэнергию и надбавки к ним за использование оборудования украинского производства принято НКРЭКУ на заседании 1 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Это техническое решение, принимаемое на выполнение вступившего сегодня в силу закона (№810-IX, – ред.). Во избежание разрыва во времени необходимо его принять", – отметила на заседании комиссии и.о. главы НКРЭКУ Оксана Кривенко.

В обосновании к проекту постановления отмечено, что, учитывая предусмотренные с 1 августа законом об условиях поддержки ВИЭ понижающие коэффициенты к установленным ранее зеленым тарифам, возникает необходимость их перерасчета для субъектов хозяйственной деятельности.

В результате, учитывая предусмотренную законодательством градацию размера зеленых тарифов в зависимости от времени введения в эксплуатацию, для большинства СЭС установлен зеленый тариф в размере 3,83 грн за кВт-ч (без НДС). Самый высокий тариф – 7,37 грн за кВт-ч – предусмотрен в частности, для СЭС, установленных одними из первых. Самый низкий – 3,29 грн за кВт-ч.

Для СЭС, вмонтированных на крышах или фасадах зданий и введенных в эксплуатацию после 30 июля 2015 года, тариф установлен в размере 4,54 грн за кВт-ч (около 200 объектов).

Для ряда СЭС установлены надбавки 5% и 10% за использование украинского оборудования.

Для подавляющего большинства ВЭС тариф составляет 2,82 грн за кВт-ч. или 3,39 грн за кВт-ч.

Всего в проекте постановления указаны 780 субъектов хозяйствования, владеющих СЭС, и 27 субъектов, производящих электроэнергию из энергии ветра.

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Как сообщалось, 31 июля президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии", в тот же день он был опубликован.

Законопроект предусматривает снижение тарифов для СЭС на 15%, для ВЭС – на 7,5% без пролонгации срока их действия. Также законом предусмотрено постепенное введение ответственности за небаланс фактических и прогнозных графиков производства электроэнергии для всех производителей из возобновляемых источников энергии.

При этом ко второму чтению в законопроект были внесены существенные правки.

В частности, в законодательство введено понятие предприятий "зеленой" электрометаллургии, использующих электроэнергию для производства продукции в объеме на менее 50 тысяч тонн в год. Для таких предприятий будет установлен отдельный тариф на передачу электроэнергии, который не учитывает расходы оператора системы передачи на выплаты производителям по "зеленому тарифу".

В то же время законом предусмотрено, что Кабмин будет предусматривать в госбюджете расходы на финансовую поддержку гарантированном покупателю для оплаты электрической энергии по "зеленому тарифу" в размере не менее 20% прогнозной выработки электрической энергии из альтернативных источников на соответствующий год.

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