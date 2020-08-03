Власти Тернополя и Луцка отказались выполнять решение об ужесточении карантина
Городские советы Тернополя и Луцка, где по решению Центральной комиссии ТЭБ и ЧС с сегодняшнего дня введен "красный" уровень эпидемиологической угрозы и ужесточены карантинные ограничения, отказались исполнять это решение.
Соответствующие решения были приняты на внеочередных заседаниях горсоветов этих двух городов, передает БизнесЦензор со ссылкой на официальные сайты местных властей.
В частности, 3 августа депутаты Тернопольского городского совета на внеочередной сессии приняли решение "обязать исполнительные органы городского совета, предприятия, учреждения и организации обеспечить надлежащее функционирование учреждений дошкольного образования, общественного транспорта и жизнедеятельность Тернопольской городской территориальной общины, в соответствии с решениями местной комиссии ТЭБ и ЧС".
Также горсовет рекомендует субъектам хозяйственной деятельности осуществлять свою деятельность в соответствии с решениями вышеупомянутой местной комиссии, а органам Национальной полиции – не совершать действий по привлечению к ответственности субъектов хозяйствования за нарушение установленного по решению Центральной комиссии ТЭБ и ЧС карантина.
"Тернопольчане просят обеспечить их конституционные права, в том числе право на труд. Ведь отнесение Тернополя в "красной" зоне не соответствует никаким показателям. Остановить работу города мы не можем", – сказал городской голова Сергей Надал.
Аналогичное время в понедельник во внеочередной сессии городского совета приняли депутаты Луцкого горсовета.
Кроме того, Луцкий городской совет обещает юридическую защиту всем предпринимателям, предприятиям, учреждениям и организациям, в отношении которых будет составлен протокол о нарушении правил карантина в связи с отнесением Луцка к так называемой "красной зоне", предусмотрев в бюджете общины деньги на возмещение субъектам предпринимательской деятельности убытков.
Как сообщалось, 31 июля члены Центральной государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделили Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Тернополь и Луцк попали в так называемую "красную" зону. Согласно новым правилам, в этих городах должны остановить общественный транспорт, закрыть ТРЦ, кафе и рестораны, а также запретить посещение учебных заведений.
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На які наукові факти ти спираєшся, коли це стверджуєш?
Так, кажуть, деякі країни відмовилися повертати гроші роздеребанені у західні банки ворюгами при минулій владі. Але вони чітко сказали світовому співтоваритству: ви їх пригріли в себе з нашими грошима - з них і вимагайте повернення кредиту.
Доводимо до відома громадян України, органів місцевого самоврядування та всіх зацікавлених осіб.
Рішення державної комісії с питань техногенно-екологічної безпеки по встановленню рівнів епідемічної безпеки поширення COVID-19 від 31 липня 2020 р. (протокол №15)
є сфальсифікованим і юридично нікчемним.
https://drive.google.com/file/d/1hhs4f6K5DAsasbbtV4BXWzy24ed2ZWtx/view?usp=sharing Документ
Даний документ, за відсутністю на засіданні голови комісії прем'єр-міністра України Шмигаля, було підписано міністром охорони здоров'я України Степановим, який іменує себе "заступником голови комісії" .
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Це не відповідає дійсності і є грубим перевищенням повноважень посадовою особою та спробою фальсифікації офіційного документу, що мало серйозні соціально-економічні наслідки.
див. додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 336-р
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zminu-skladu-derzhavnoyi-komisim250320yi-z-pitan-tehnogenno-ekologichnoyi-bezpeki-ta-nadzvichajnih-situacij Документ
https://1.bp.blogspot.com/-DyWkUWniHe0/XyfC96Mvy6I/AAAAAAAAAoQ/TSH9ccl6ZrcGSFBXNRm5hy7TFD8bELgPACLcBGAsYHQ/s1600/2%25D1%2581%25D1%2581.png
Просимо Державну бюро розслідувань відреагувати на факт порушення законодавства посадовою особою.