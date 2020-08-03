Власти Тернополя и Луцка отказались выполнять решение об ужесточении карантина

Городские советы Тернополя и Луцка, где по решению Центральной комиссии ТЭБ и ЧС с сегодняшнего дня введен "красный" уровень эпидемиологической угрозы и ужесточены карантинные ограничения, отказались исполнять это решение.

Соответствующие решения были приняты на внеочередных заседаниях горсоветов этих двух городов, передает БизнесЦензор со ссылкой на официальные сайты местных властей.

В частности, 3 августа депутаты Тернопольского городского совета на внеочередной сессии приняли решение "обязать исполнительные органы городского совета, предприятия, учреждения и организации обеспечить надлежащее функционирование учреждений дошкольного образования, общественного транспорта и жизнедеятельность Тернопольской городской территориальной общины, в соответствии с решениями местной комиссии ТЭБ и ЧС".

Также горсовет рекомендует субъектам хозяйственной деятельности осуществлять свою деятельность в соответствии с решениями вышеупомянутой местной комиссии, а органам Национальной полиции – не совершать действий по привлечению к ответственности субъектов хозяйствования за нарушение установленного по решению Центральной комиссии ТЭБ и ЧС карантина.

"Тернопольчане просят обеспечить их конституционные права, в том числе право на труд. Ведь отнесение Тернополя в "красной" зоне не соответствует никаким показателям. Остановить работу города мы не можем", – сказал городской голова Сергей Надал.

Аналогичное время в понедельник во внеочередной сессии городского совета приняли депутаты Луцкого горсовета.

Кроме того, Луцкий городской совет обещает юридическую защиту всем предпринимателям, предприятиям, учреждениям и организациям, в отношении которых будет составлен протокол о нарушении правил карантина в связи с отнесением Луцка к так называемой "красной зоне", предусмотрев в бюджете общины деньги на возмещение субъектам предпринимательской деятельности убытков.

Как сообщалось, 31 июля члены Центральной государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделили Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Тернополь и Луцк попали в так называемую "красную" зону. Согласно новым правилам, в этих городах должны остановить общественный транспорт, закрыть ТРЦ, кафе и рестораны, а также запретить посещение учебных заведений.