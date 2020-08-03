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Новини Коронавірус і карантин
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Власти Тернополя и Луцка отказались выполнять решение об ужесточении карантина

Власти Тернополя и Луцка отказались выполнять решение об ужесточении карантина

Городские советы Тернополя и Луцка, где по решению Центральной комиссии ТЭБ и ЧС с сегодняшнего дня введен "красный" уровень эпидемиологической угрозы и ужесточены карантинные ограничения, отказались исполнять это решение.

Соответствующие решения были приняты на внеочередных заседаниях горсоветов этих двух городов, передает БизнесЦензор со ссылкой на официальные сайты местных властей.

В частности, 3 августа депутаты Тернопольского городского совета на внеочередной сессии приняли решение "обязать исполнительные органы городского совета, предприятия, учреждения и организации обеспечить надлежащее функционирование учреждений дошкольного образования, общественного транспорта и жизнедеятельность Тернопольской городской территориальной общины, в соответствии с решениями местной комиссии ТЭБ и ЧС".

Также горсовет рекомендует субъектам хозяйственной деятельности осуществлять свою деятельность в соответствии с решениями вышеупомянутой местной комиссии, а органам Национальной полиции – не совершать действий по привлечению к ответственности субъектов хозяйствования за нарушение установленного по решению Центральной комиссии ТЭБ и ЧС карантина.

"Тернопольчане просят обеспечить их конституционные права, в том числе право на труд. Ведь отнесение Тернополя в "красной" зоне не соответствует никаким показателям. Остановить работу города мы не можем", – сказал городской голова Сергей Надал.

Аналогичное время в понедельник во внеочередной сессии городского совета приняли депутаты Луцкого горсовета.

Кроме того, Луцкий городской совет обещает юридическую защиту всем предпринимателям, предприятиям, учреждениям и организациям, в отношении которых будет составлен протокол о нарушении правил карантина в связи с отнесением Луцка к так называемой "красной зоне", предусмотрев в бюджете общины деньги на возмещение субъектам предпринимательской деятельности убытков.

Как сообщалось, 31 июля члены Центральной государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разделили Украину на 4 карантинные зоны в зависимости от уровня заболеваемости COVID-19. Тернополь и Луцк попали в так называемую "красную" зону. Согласно новым правилам, в этих городах должны остановить общественный транспорт, закрыть ТРЦ, кафе и рестораны, а также запретить посещение учебных заведений.

Автор: 

карантин (2077) Луцьк (29) Тернопіль (71) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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Коронавирус - реальность. Но "бороться" с ним так, как это делают клоуны, значит помогать коронавирусу.
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03.08.2020 14:54 Відповісти
Коронавирус - реальность.

На які наукові факти ти спираєшся, коли це стверджуєш?
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03.08.2020 19:10 Відповісти
багато видів вірусів - реальність. Але іпанута влада скориставшись інформаційною атакою світових змі перетворює звичайну реальність у ненаукову фантастику. Спочатку виділили мільярди на боротьбу, а потім - розпиляли у свій карман. До розпилів на жаль вже звикли. Але їм треба "поіздєватись" з вуйків (на сцені - не то). Шоб знали як антисемітизм розводить у якомусь там году до нашої ери. Те, шо завалиться держава - їм попуй. Як сказав їх пахан: дефолт - ето не страшно.
Так, кажуть, деякі країни відмовилися повертати гроші роздеребанені у західні банки ворюгами при минулій владі. Але вони чітко сказали світовому співтоваритству: ви їх пригріли в себе з нашими грошима - з них і вимагайте повернення кредиту.
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04.08.2020 10:45 Відповісти
https://timeze2019.blogspot.com/2020/08/20200803.html 20200803 До відома громадян України.
Доводимо до відома громадян України, органів місцевого самоврядування та всіх зацікавлених осіб.

Рішення державної комісії с питань техногенно-екологічної безпеки по встановленню рівнів епідемічної безпеки поширення COVID-19 від 31 липня 2020 р. (протокол №15)
є сфальсифікованим і юридично нікчемним.

https://drive.google.com/file/d/1hhs4f6K5DAsasbbtV4BXWzy24ed2ZWtx/view?usp=sharing Документ

Даний документ, за відсутністю на засіданні голови комісії прем'єр-міністра України Шмигаля, було підписано міністром охорони здоров'я України Степановим, який іменує себе "заступником голови комісії" .

https://1.bp.blogspot.com/-NspzlGhIx68/XyfCgd0ucrI/AAAAAAAAAoI/Fu2YLr6dl6gPMqFMOOZhzbUwL2IauFzygCLcBGAsYHQ/s1600/1cc.png Власти Тернополя и Луцка отказались выполнять решение об ужесточении карантина - Цензор.НЕТ 1200

Це не відповідає дійсності і є грубим перевищенням повноважень посадовою особою та спробою фальсифікації офіційного документу, що мало серйозні соціально-економічні наслідки.

див. додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2020 р. № 336-р

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zminu-skladu-derzhavnoyi-komisim250320yi-z-pitan-tehnogenno-ekologichnoyi-bezpeki-ta-nadzvichajnih-situacij Документ

https://1.bp.blogspot.com/-DyWkUWniHe0/XyfC96Mvy6I/AAAAAAAAAoQ/TSH9ccl6ZrcGSFBXNRm5hy7TFD8bELgPACLcBGAsYHQ/s1600/2%25D1%2581%25D1%2581.png Власти Тернополя и Луцка отказались выполнять решение об ужесточении карантина - Цензор.НЕТ 5027

Просимо Державну бюро розслідувань відреагувати на факт порушення законодавства посадовою особою.
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03.08.2020 14:54 Відповісти
После решения 22 июля , Кабинет министров в полном составе надо в отставку. Шмыгалятина это враг народа. Или он не дружит с головой, или казачок засланный. В красной зоне уже большинство городов, объявят в пятницу. Самое опасное, что премьер у нас старше президента. Сценарий может быть самый плачевный. Харьков попадает в красную зону, это 120 человек за неделю. Уже автоматически. Попробуйте ограничить людей. Гепа перед выборами вряд ли подпишется. Тысяч 100 харьковчан выйдут и никакая полиция не сдержит.
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04.08.2020 05:46 Відповісти
проезжал недавно Тернополь пишут на плакатах что город молодых людей))честно сказать совок совком и не более)))кроме указателя на Стрий та Львів ничего нет))паханы города остаются без грева какой карантин??))им на здоровье живущих граждан и несущих им лаве насрать ))поток лаве должен быть постоянным а тут какой то карантин)))
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04.08.2020 07:44 Відповісти
нашо писати пургу про лаве для паханов? Завтра людям їсти нічого буде. Бо нема роботи - нема зарплати. Ти їм праєздом хліба чи грошей підкинеш?
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04.08.2020 10:49 Відповісти

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