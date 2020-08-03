Мнения членов комитета Нацбанка об уровне учетной ставки разделились

Решение оставить учетную ставку на уровне 6% поддержали 7 членов Комитета по монетарной политике Национального банка, еще трое предлагались снизить ее до 5,5%.

Об этом свидетельствуют итоги дискуссии членов Комитета Национального банка в отношении уровня учетной ставки, которая состоялась 22 июля, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

По мнению большинства членов КМП, сохранение ключевой ставки на уровне 6% сдержит рост цен в условиях восстановления экономики в 2021-2022 годах, а с другой – оставит достаточное пространство для дальнейшего снижения стоимости кредитов в однознакового уровня.

По мнению сторонников сохранения ключевой ставки, дальнейшее ее снижение в текущих условиях создало бы больше рисков, чем дало бы преимуществ. Ведь проблемы полноценного возобновления кредитования лежат преимущественно в немонетарной плоскости – это, в частности, защита прав кредиторов, значительный объем теневой экономики и высокий уровень накопленных плохих кредитов.

Члены КМП выразили обеспокоенность, что по сравнению с предыдущим заседанием КМП, риски для инфляционного прогноза на горизонте политики усилились и соединились с высокой неопределенностью. В частности, инфляционные ожидания демонстрируют смешанные тенденции и могут ухудшиться ввиду усиления девальвационного давления. Дополнительным элементом неопределенности является масштаб и сроки повышения социальных стандартов.

Кроме того, по мнению нескольких членов КМП, снижение ключевой ставки может спровоцировать давление на обменный курс и дальнейшую долларизацию экономики вследствие уменьшения спрэда между ставками по депозитам в гривне и иностранной валюте.

Один из членов КМП также отметил, что в условиях ухудшения инфляционных ожиданий снижение ключевой ставки будет означать вхождения реальной ключевой ставки в отрицательную зону, для Украины это может иметь плохие последствия.

В то же время трое членов КМП высказались за снижение ключевой ставки на 50 б.п. – до 5,5%. Один из членов КМП отметил, что осторожное снижения ключевой ставки, однако с меньшим шагом, не окажет негативного влияния на инфляционные ожидания, поскольку соответствует рыночным прогнозам, а экономика нуждается в большей монетарной поддержке.

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При обсуждении прогнозной траектории ключевой ставки мнения членов КМП также разделились.

Пять членов КМП отметили, что, несмотря на баланс рисков, ожидают сохранения ключевой ставки на текущем уровне как минимум до конца 2020 года. Двое – предположили возможность повышения ставки уже в конце текущего года. С другой стороны, трое членов КМП отметили, что видят потенциальное пространство для дальнейших сокращений ставки в краткосрочной перспективе. В то же время подавляющее большинство членов КМП разделили мысль, что ключевую ставку в 2021 году вероятно придется повышать вследствие усиления инфляционного давления.

Как сообщалось, с июле правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

Глава НБУ Кирилл Шевченко отметил, что учетная ставка останется на текущем уровне по крайней мере до конца года, хотя перед своим назначением он обещал продолжить политику ее снижения.