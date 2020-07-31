Нацбанк оценил падение экономики во втором квартале в 11%

Национальный банк Украины (НБУ) оценивает спад валового внутреннего продукта (ВВП) Украины во втором квартале 2020 года на уровне 11% к аналогичному периоду 2019 года.

Об этом говорится в июльском инфляционном отчете НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно документу, основным фактором спада стали полномасштабные карантинные ограничения на отдельные виды деятельности, а дополнительный отрицательный вклад сформировало сокращение производства в сельском хозяйстве из-за позднего начала жатвы.

В отчете указывается, что стимулирующие меры центробанка и правительства поддержали бизнес-активность и частное потребление.

В то же время НБУ отмечает, что с ослаблением карантина уже с мая началось постепенное восстановление как внутренней, так и мировой экономической активности, а последнее, в свою очередь, поддержало рост цен на мировых товарных рынках.

Кроме того, к полноценной работе вернулось большинство отечественных предприятий наиболее пострадавшего во время "кронакризиса" сектора услуг.

Согласно прогнозу Нацбанка, спад ВВП Украины в третьем квартале замедлится до 7,4%, а в четвертом квартале – до 3,8% в годовом выражении.

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Как сообщалось, Кабинет министров оценивает падение ВВП в апреле-июне 2020 года на 14%, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в проспекте еврооблигаций Минфина. Падение экономики по итогам года ожидается на 4,8%.

Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу Национального банка,украинская экономика упадет в 2020 году на 6%, тогда как раньше ожидалось ее снижение на 5%, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%.

По данным Госстата, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-марте 2020 года составило 1,3% к аналогичному периоду 2019 года,