Нацбанк ухудшил прогноз падания ВВП Украины до 6%

Согласно обновленному макроэкономическому прогнозу Национального банка (НБУ), украинская экономика упадет в 2020 году на 6%, тогда как раньше ожидалось ее снижение на 5%, однако в последующие годы вернется к росту на уровне около 4%.

Об этом объявил глава правления НБУ Кирилл Шевченко, передает БизнесЦензор.

"Национальный банк пересмотрел прогноз падения реального ВВП в 2020 году, обусловленного коронакризисом, с 5% до 6%. Глубокое падение осталось позади – во втором квартале. Во втором полугодии 2020 экономика начала восстановление. Смягчение карантина способствует оживлению деловой активности", – сказал Шевченко, отметив, что к полноценной работе уже вернулись большинство предприятий.

По оценке НБУ, темпы восстановления экономики будут сдерживаться все еще подавленным потребительским и инвестиционным спросом.

"Учитывая высокий уровень неопределенности относительно распространения коронавируса, граждане и предприятия, вероятно, и в дальнейшем будут достаточно сдержанными в своих потребительских и инвестиционных решениях. Медленный выход из кризиса других стран, включая наших торговых партнеров, также ограничивает возможности ускорения восстановления экономики", – отметил Шевченко.

В то же время Нацбанк прогнозирует, что в 2021-2022 годах украинская экономика будет расти благодаря монетарным и фискальным стимулам и усилению внешнего спроса. Главным драйвером экономического роста будет частное потребление.

Глава НБУ также сообщил, что регулятор ожидает, что инфляция будет умеренно расти и дальше и в этом году вернется в целевой диапазон 5% +/- 1 п.п – до 4,7% на конец года.

Шевченко добавил, что ключевым предположением очерченного макропрогноза является продолжение сотрудничества с МВФ в соответствии с Меморандумом об экономической и финансовой политике. Главным риском для этого прогноза глава НБУ назвал более длительный срок пандемии коронавируса и потенциальное возвращение к более жестким карантинным мероприятиям.

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Как сообщалось, в апреле Национальный банк Украины (НБУ) ожидал снижения ВВП Украины на 5% в 2020 году с дальнейшим ростом на 4% в последующие годы.

Кабинет министров допускает в 2020 году падение национального ВВП на 4-8% в сравнении с 2019 годом.

Национальный банк Украины ухудшит макроэкономический прогноз страны, в том числе оценку падения реального ВВП с 5% до 6-8,5%.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7% в его апрельском Всемирном экономическом прогнозе.