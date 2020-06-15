Кабмин допускает падение ВВП на 8%

Кабинет министров Украины допускает в 2020 году падение национального ВВП на 4-8% в сравнении с 2019 годом.

Об этом говорится в программе деятельности правительства, сообщает БизнесЦензор.

"В свою очередь, Украина традиционно является более уязвимой к экономическим шокам, а потому может испытать более существенное воздействие: ВВП может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом", - говорится в документе.

Кабмин отмечает, то негативное влияние пандемии усиливается началом глобальной экономической рецессии, что может нанести существенный удар по уровню благосостояния населения. По прогнозам Международного Валютного Фонда, ожидается падение мировой экономики на 3%.

По данным Кабмина, "прогнозируемое падение экономики Украины является следствием глобальных шоков".

Среди таких "шоков" Кабмин указывает:

- неблагоприятная ситуация на важных для Украины сырьевых рынках;

- закрытие товарных рынков для украинских экспортеров, изменение глобальных производственных цепочек. В итоге, по прогнозам НБУ Украины в 2020 году может столкнуться с падением экспорта (-10%), импорта (-14,5%), расширением дефицита бюджета (8% ВВП) и ростом уровня безработицы (до 9,5%).

"Более того, глобальная экономическая система сегодня претерпевает значительные трансформации, связанных как с природными процессами, так и с изменением поведения субъектов международных экономических отношений. Эти изменения, с одной стороны, обусловливают новые вызовы на глобальных рынках товаров и услуг, капитала и рабочей силы, а с другой - создают новые возможности для Украины", - сообщает Кабмин.

Как сообщал БизнесЦензор, Национальный банк Украины ухудшит макроэкономический прогноз страны, в том числе оценку падения реального ВВП с 5% до 6-8,5%.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7% в его апрельском Всемирном экономическом прогнозе.

Аналитики BofA Global Research вновь ухудшили прогноз динамики реального ВВП Украины: в 2020 году они теперь ожидают его падения на 6,8% по сравнению с 5,6% ранее, а в следующем – роста на 6,5% вместо прежней оценки в 7,4%

Всемирный банк спрогнозировал падение ВВП Украины на 3,5%.

Как сообщалось, в конце апреля Национальный банк Украины (НБУ) прогнозировал снижение ВВП Украины на 5% в 2020 году с дальнейшим ростом на 4% в последующие годы. При этом во втором квартеле падение ВВП ожидалось на 11%.

Международный валютный фонд в своем прогнозе ожидает спада ВВП Украины в 2020 году на 7,7% и восстановления в 2021 году на 3,6%. При этом сокращение ВВП в целом в Европе ожидается на уровне 6,6%.

В то же время согласно консенсус-прогнозу Минэкономики, падение ВВП Украины в 2020 году составит 4,2% вместо ожидавшегося в октябре прошлого года роста на 3,2%. В 2021 году ожидается экономический рост на уровне 2,4%.