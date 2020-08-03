Трамп разрешил Microsoft купить набирающую популярность китайскую соцсеть TikTok, – Reuters

Президент США Дональд Трамп согласился разрешить Microsoft вести переговоры о приобретении популярного видеоприложения TikTok, если компания сможет заключить сделку за 45 дней.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, передает БизнесЦензор.

В пятницу Трамп отверг идею продажи TikTok корпорации Microsoft. Однако затем он поговорил с генеральным директором Microsoft Сатьей Наделлой, и в воскресенье корпорация сообщила, что продолжит переговоры о приобретении TikTok у ByteDance и намерена заключить сделку к 15 сентября.

Согласно данным собеседников агентства, этот срок был установлен Комитетом по иностранным инвестициям в США (CFIUS), который изучает сделки на предмет потенциальных рисков для национальной безопасности.

По словам одного из источников, Трамп, который в пятницу пригрозил запретить TikTok в США, передумал из-за давления со стороны некоторых советников и многих членов Республиканской партии. Запрет TikTok может оттолкнуть многих молодых пользователей в преддверии президентских выборов в США в ноябре, и, скорее всего, вызовет волну юридических проблем.

Переговоры между ByteDance и Microsoft будут контролироваться CFIUS, который имеет право заблокировать любое соглашение, сообщили источники.

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В свою очередь Microsoft сообщила, что нет никакой уверенности в том, что соглашение будет достигнуто. Microsoft планирует в рамках предложенной сделки получить контроль над операциями TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Согласно сообщению корпорации, она проследит, чтобы все личные данные американских пользователей TikTok были перемещены в США и остались там.

Приобретение TikTok, количество пользователей которого в США составляет 100 миллионов, даст Microsoft редкую возможность стать одним из основных конкурентов таких гигантов социальных сетей, как Facebook и Snap. Microsoft также принадлежит соцсеть для поиска деловых контактов LinkedIn.